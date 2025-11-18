संयमित आचरण देखाउन मधेश प्रदेश प्रमुखको आग्रह

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेशमा पछिल्ला राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै पक्षलाई संयमित राजनैतिक आचरण अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ।
- उहाँले संविधानको मूल मन्त्र ‘सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य’ आत्मसात् गर्दै सबै पक्षलाई एकअर्काको अस्तित्व र मर्यादालाई सम्मान गर्न आह्वान गर्नुभएको छ।
- प्रदेश प्रमुख लाभले विधिसम्मत समाधान निकाल्दै सुशासनयुक्त, सुस्वास्थ्य र समुन्नत मधेश निर्माणको अभियानमा सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गर्नुभएको छ।
२८ कात्तिक, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले मधेश प्रदेशमा पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
त्यसले समग्र सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनको भनाइ छ ।
बिहीबार पदभार ग्रहण गरेका उनले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै पक्षलाई सहकार्य र संयमित राजनैतिक आचरण अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
समाज निरन्तर गतिशील रहने भन्दै उनलेआरोह–अवरोह आउनु स्वाभाविक भए पनि अनुशासन, संयमता र दृढताका साथ गन्तव्यतर्फ अविचल रहन उनको सुझाव छ ।
विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘प्रदेशमा बढ्दो अनिश्चितता, आशंका, अविश्वास र आक्रोशका कारण विकासदेखि प्रशासनिक कार्यसमेत प्रभावित भइसकेको छ । त्यसैले संविधानको मूल मन्त्र ‘सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्य’ आत्मसात् गर्दै एक–अर्काको अस्तित्व र मर्यादालाई सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछु।’
मधेश प्रदेश संघीयता कार्यान्वयनमा मुखर भूमिका खेल्दै आएको भूगोल भएकाले संघीयताको सम्वर्द्धनमा यहाँका नागरिक, राजनीतिक नेतृत्व र प्रदेश सरकारको विशेष जिम्मेवारी रहेको प्रदेश प्रमुख लाभले उल्लेख गरेका छन्।
उपस्थित राजनीतिक समस्याको विधिसम्मत समाधान निकाल्दै सुशासनयुक्त, सुशिक्षित, सुस्वास्थ्य र समुन्नत मधेश निर्माणको अभियानमा समस्त दल, राजनीतिक व्यक्तित्व, सञ्चार जगत, बुद्धिजीवी, व्यवसायी, नागरिक समाज तथा प्रदेशका कर्मचारीहरू एकजुट हुन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘समुन्नत भविष्यको मार्ग प्रशस्त गर्न सहकार्य, समन्वय र संवाद अनिवार्य छ । मधेश प्रदेशको प्रगतिको महाअभियानमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4