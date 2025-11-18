एलओडीमा गुञ्जिए डाक्टर

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका ग्यास्ट्रो सर्जन प्राडा रमेशसिंह भण्डारीले शनिबार साँझ काठमाडौंको ठमेलस्थित एलओडीमा एकल कन्सर्ट गरेका छन् ।
’ह्वेन प्रोफेसन मिट्स प्यासन म्याजिक ह्यापेन्स’ नामक सांगीतिक साँझमा उनलाई गिटारिस्ट देव लामा र रोशन श्रेष्ठसहितको टिमले साथ दिएको थियो ।
कलेजो प्रत्यारोपण विशेषज्ञ भण्डारीले २ घण्टासम्म आफ्ना ७ सहित १८ गीत गाए । ’नीलो आकाश’ गीतबाट उनले एकल कन्सर्ट थालेका थिए ।
चिकित्सा पेशामा आफू आबद्ध भएकाले सांगीतिक कार्यक्रम गर्नु नौलो अनुभव भएको उनले बताए । पेशासहित प्यासनलाई पनि जीवन्त राख्न आफूले सांगीतिक प्रस्तुति दिएको उनले बताए ।
ओढेर पछ्यौरी, सकिएन, धन्यवाद, कसरी भनुँ, तिम्रो नै माया, एउटा जीवनलगायतका गीत उनका हिट छन् । उनी १८ वर्षदेखि चिकित्सा पेशामा संलग्न छन् ।
