+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एनसेल फाउन्डेसनले ‘एनपीएल सिजन २’ का हरेक चौकाबापत ४ शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने

गत वर्ष एनपीएलसँगको साझेदारी अन्तर्गत २ हजार ६ सय १२ विद्यार्थी लाभान्वित भएकाले यस वर्ष पनि एनसेल फाउन्डेसनले यो साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको हो । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ कात्तिक ३० गते १९:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • एनसेल फाउन्डेसनले नेपाल प्रिमियर लिग सिजन २ का प्रत्येक चौकामा ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई ४ वटा शैक्षिक सामग्री वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ।
  • गत वर्ष एनपीएलमा ६ सय ५३ चौका हानिएपछि २ हजार ६ सय १२ विद्यार्थीले शैक्षिक सामग्री पाएका थिए, यस वर्ष पनि साझेदारी निरन्तरता दिएको छ।
  • एनसेलले स्कुल ब्याग, कापी, सिसाकलम, इरेजर र कटर जस्ता सामग्री क्यान, स्थानीय निकाय र साझेदारसँग मिलेर वितरण गर्नेछ।

३० कात्तिक, काठमाडौं । एनसेल फाउन्डेसनले यस वर्ष पनि आफ्नो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ का खेलहरूमा हानिने प्रत्येक चौकाबापत ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ४ वटा शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ ।

गत वर्ष एनपीएलसँगको साझेदारी अन्तर्गत २ हजार ६ सय १२ विद्यार्थी लाभान्वित भएकाले यस वर्ष पनि एनसेल फाउन्डेसनले यो साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको हो ।

गत वर्ष एनपीएलका खेलमा कुल ६ सय ५३ चौका हानिएका थिए । क्रिकेटको रोमाञ्चकता शिक्षासँग जोडिएको यो कार्यक्रमका २ हजार ६ सय ि१२ सहित एनसेलले देशभरिका ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिसकेको छ ।

क्रिकेटदेखि कक्षाकोठासम्मको यस नवीन पहलले विद्यार्थीको पठनपाठनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्दै उज्ज्वल भविष्यका लागि अवसरको ढोका खोल्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्रत्येक शैक्षिक सामग्रीमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री जस्तै स्कुल ब्याग, कापी, सिसाकलम, इरेजर, कटर लगायत सामान समावेश हुन्छन् । यसले स्रोत अभाव घटाउन सहयोग गर्ने छ र विद्यार्थीको पठनपाठनमा योगदान गर्ने छ ।

‘क्रिकेटले हामी सबैलाई जोडेको छ, एनपीएलसँगको यस सहकार्य मार्फत सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको उज्यालो भविष्यका लागि यो पहललाई अझै अगाडि बढाउन पाएकोमा हामी धेरै खुसी छौ,’ एनसेलकी कर्पोरेट कम्युनिकेसन तथा सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखालक्ष्मी खड्काले भनिन्, ‘खेलमा प्रहार हुने प्रत्येक चौका विद्यार्थीले भविष्यमा प्राप्त गर्ने अवसर, सिकाइ र हुर्काइसँग जोडिनेछन् ।’

एनसेलका अनुसार फाउन्डेसनले प्रदान गर्ने शैक्षिक सामग्री नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), स्थानीय निकाय र कार्यान्वयन साझेदार लगायतको सहकार्यमा प्रदान गरिने छ । यो पहलले क्रिकेट मैदानको उत्साह र खेलाडीका उत्कृष्ट प्रदर्शन मार्फत विद्यालयका कक्षाकोठासम्म पुगी पठनपाठनमा सुधार ल्याउन योगदान पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।

एनपीएल एनसेल एनसेल फाउन्डेसन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

एनपीएल हेर्न सवारी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ? यी ठाउँमा पार्किङ गर्नुहोस्

एनपीएल हेर्न सवारी लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ? यी ठाउँमा पार्किङ गर्नुहोस्
अब एक महिना यसैगरी बल्नेछ त्रिवि क्रिकेट मैदान (तस्वीरहरू)

अब एक महिना यसैगरी बल्नेछ त्रिवि क्रिकेट मैदान (तस्वीरहरू)
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
नीशम अनुबन्धपछि सन्तुलित पोखरा एभेन्जर्स, पहिलो सिजनभन्दा राम्रो गर्ने लक्ष्य

नीशम अनुबन्धपछि सन्तुलित पोखरा एभेन्जर्स, पहिलो सिजनभन्दा राम्रो गर्ने लक्ष्य
एनपीएलका ८ प्रशिक्षक : विदेशीमा पुबुदुदेखि मोन्टीसम्म, नेपालका तीनजना

एनपीएलका ८ प्रशिक्षक : विदेशीमा पुबुदुदेखि मोन्टीसम्म, नेपालका तीनजना
जिमी नीशमले पोखरा एभेन्जर्सबाट एनपीएल खेल्ने

जिमी नीशमले पोखरा एभेन्जर्सबाट एनपीएल खेल्ने

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित