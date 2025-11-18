+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पत्रकार थपलियालाई स्थानीय प्रतिभा पुरस्कार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १०:०८

१ मंसिर, जनकपुरधाम । सर्लाहीको लालबन्दी नगर वाङमय परिषद् लालबन्दीले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको स्थानीय प्रतिभा पुरस्कार २०८२ पत्रकार तथा साहित्यकार कृष्ण थपलिया (समर्पण)ले पाउने भएका छन् ।

दुई दशकभन्दा लामो सयमदेखि पत्रकारितासँगै साहित्य सिर्जनामा सक्रिय थपलियालाई नगद रु.२५ हजार राशिको सो पुरस्कार प्रदान गरिने वाङमय परिषदले जनाएको छ ।

पत्रकार थपलिया नेपाल प्रेस युनियन सर्लाहीका अध्यक्ष तथा सूचनाको हकको लागि राष्ट्रिय महासंघ मधेश प्रदेशका महासचिव र लालबन्दीबाट प्रसारण हुने रेडियो एकताकाको संस्थापक स्टेशन म्यानेजर हुन् ।

त्यस्तै ‘लालबन्दी नगर वाङ्मय परिषद् भाषा तथा साहित्य पुरस्कार –२०८२’ रमेश क्षितिजको ‘एउटा मायी नगरमा’ आख्यानलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै साहित्यिक शीद कृष्णलाल अधिकारी स्मृति पुरस्कार–२०८२ ‘मकै’ पुस्तकका लेखकसमेत रहेका साहित्यकार दिनेश अधिकारीलाई‎ प्रदान गरिने परिषद्ले जनाएको छ । उक्त पुरस्कारको राशी नगद ५० हजार छ ।

साहित्यका माध्यमबाट क्रुर जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि होमिँदा होमिंदै शहीद बन्न पुगेका कृष्णलाल अधिकारीको स्मृतिमा पुरस्कार कोषको स्थापना गरी सोही कोषको ब्याजको रकमबाट उक्त पुरस्कार वर्ष २०८१ बाट प्रदान गर्न प्रारम्भ गरिएको ।

लालबन्दी नगर वाङमय परिषद् स्थानीय प्रतिभा पुरस्कार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

धनुषामा सर्प महोत्सव चल्दै (तस्वीरहरू)

धनुषामा सर्प महोत्सव चल्दै (तस्वीरहरू)
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ताेड्याे २५ रुग्ण ठेक्का

सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले ताेड्याे २५ रुग्ण ठेक्का
अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट गहुँ आयातमा लगायो रोक

अफगानिस्तानले पाकिस्तानबाट गहुँ आयातमा लगायो रोक
हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षको घर जलाएको आरोपमा तरूण दल क्षेत्रीय अध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ

हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्षको घर जलाएको आरोपमा तरूण दल क्षेत्रीय अध्यक्षसहित ४ जना पक्राउ
ईपीएस भाषा परीक्षा आजदेखि, पहिलो प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्र

ईपीएस भाषा परीक्षा आजदेखि, पहिलो प्राथमिकता उत्पादन क्षेत्र
मन्त्री पुनको आक्रोश : दल दर्ताको होडबाजीले जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य तुहिन्छ

मन्त्री पुनको आक्रोश : दल दर्ताको होडबाजीले जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य तुहिन्छ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती
नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?

नवगठित नेकपाको शक्ति कति ?
राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको

राजनीति कुलमानको, परीक्षा प्रधानमन्त्रीको
बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला

बिहारमा नेपाली बुहारीको मताधिकार खोसियो, भाजपाले बनायो चुनावी मसला
टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने

टालेको झोला बोकेर काठमाडौं छिरे, परराष्ट्रको तयारी गर्दा इन्स्पेक्टर बने
‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

‘विप्लव, जनार्दन र घनश्याम भूसाल एक ठाउँ आउने बाटो म देख्दिनँ’

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

दूध पिउँदा कोलेस्ट्रोल बढ्छ ?

6 Stories
‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

‘भिक्टिम कार्ड’ किन कोही खेल्छ ?

6 Stories
के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

के ह्वेलले गीत गाउँछ ?

6 Stories
फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

फिनल्यान्डको शिक्षा किन विश्वकै उत्कृष्ट मानिन्छ, कसरी पढाइन्छ ?

11 Stories
ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

ओट्स र मुस्ली : कुन बढी स्वस्थकर, किन ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित