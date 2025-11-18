शिवम् सिमेन्टको लाभांश घोषणा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- शिवम् सिमेन्टले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- कम्पनीले २.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको छ।
- शिवम् सिमेन्टले मंसिर २५ गते साधारणसभा बोलाउने र मंसिर ११ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ।
१ मंसिर, काठमाडौं । शिवम् सिमेन्टले सेयरधनीका लागि लाभांश घोषणा गरेको छ ।
कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको १२.५० प्रतिशत लाभांश दिने निर्णय गरेको छ । जसमा २.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै कम्पनीले मंसिर २५ गतेका लागि साधारणसभा बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ । साधारणसभाका लागि कम्पनीले मंसिर ११ गते बुक क्लोजको मिति तय गरेको छ ।
यसअनुसार १० गतेसम्म कायम सेयरधनीले साधारणसभामा सहभागी हुन र लाभांश पाउने छन् । हाल यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५९० रुपैयाँ छ ।
