जनकपुरले काठमाडौंलाई दियो १३१ रनको लक्ष्य

0Comments
Shares
अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १ गते १७:३५

१ मंसिर, काठमाडौं । एनपीएल दोस्रो संस्करणको उद्घाटन खेलमा जनकपुर बोल्टसले काठमाडौं गोर्खाजलाई १३१ रनको मध्यम लक्ष्य दिएको छ ।

टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको जनकपुरले ६ विकेट गुमाएर १३० रन बनाएको हो ।

जनकपुरका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक ५४ रन बनाए । मयन यादवले ३४ र  लाहिरु समारकूनले २२ रन बनाए । अन्यले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।

काठमान्डौ्का लागि मिलिन्द कुमारले ३ विकेट लिए भने सन्तोष यादव, साहबल आलम र करणा केसीले उक/एक विकेट लिए ।

एनपीएलको इतिहासमा पहिलोपटक फ्लडलाइटमा खेलहरु सुरु भएका हुन् । अबको केही समयपछि काठमाडौं गोर्खाजले फ्लडलाइटमुनि  ब्याटिङ गर्नेछ ।

एनपीएल
