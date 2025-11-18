+
सिमरा घटना : प्रशासन र जेनजीबीचको वार्ता सकियो

वार्तामा जेनजीहरूको सुरक्षा, घाइतेहरूको उपचारमा समन्वय र घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही गर्ने जस्ता तीन वटा विषयलाई समेटेर विज्ञप्ति निकाल्ने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जनाएका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ५ गते १८:१५

५ मंसिर, काठमाडौ । बाराको सिमरा घटना साम्य पार्न भएको वार्ता भर्खरै सकिएको छ ।

बाराको पथलैयास्थित सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राविधिक तालिम शिक्षालयमा  शुक्रबर भएको प्रशासन र जेनजीबीचको वार्ता भर्खरै सकिएको हो ।

वार्तामा जेनजीहरूको सुरक्षा, घाइतेहरूको उपचारमा समन्वय र घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा कारबाही गर्ने जस्ता तीन वटा विषयलाई समेटेर विज्ञप्ति निकाल्ने प्रतिबद्धता प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जनाएका छन् ।

वार्तामा सहभागी जेनजीका अगुवाहरूले आफूहरूमाथि धम्की आएको भन्दै सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।

उनीहरूले घटनामा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

पक्राउ पर्न बाँकी रहेका आरोपितहरूलाई पक्राउ गर्ने दिन नै तोक्नुपर्न माग राखेका थिए ।

तर प्रजिअ मिश्रले सार्वजनिक रूपमा घुमिरहेका आरोपित व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै पक्राउ गर्न आफूबाट निर्देशन भइसकेको भन्दै लुकेको अवस्थामा रहेकाहरूलाई पक्राउ गर्न दिन तोक्न उपयुक्त नहुने बताएका छन् ।

सिमरा घटना
