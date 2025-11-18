मकै बोडीको मूल्य घट्यो

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबार मकै बोडीको मूल्य प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँ कायम गरेको छ।
- मकै बोडीको मूल्य आइतबार ८५ रुपैयाँ थियो भने सोमबार २० रुपैयाँले घटेको छ।
८ मंसिर, काठमाडौं । कालीमाटी बजारमा मकै बोडीको मूल्य घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सोमबारका लागि निर्धारण गरेको मूल्यसूचीले मकै बोडीको मूल्य घटेको देखाएको हो ।
आज सोमबार मकै बोडीको मूल्य प्रतिकिलो थोकमा औसत २० रुपैयाँ घटेको छ । आज मकै बोडीको प्रतिकिलो मूल्य ६५ रुपैयाँ कायम छ ।
हिजो आइतबार भने मकै बोडी प्रतिकिलो थोकमा ८५ रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो ।
