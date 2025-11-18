+
+
एनपीएलमा सट्टेबाजी : पक्राउ परेकाले २ करोडको कारोबार गरेको भेटियो

दुई पटकमा ९ भारतीय र एक नेपाली महिलासहित प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ८ गते १६:३०

८मंसिर, काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)मा बेटिङ (सट्टेबाजी) गराएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूले २ करोड ५ लाखको कारोबार गरेको देखिएको छ ।

दुई पटकमा ९ भारतीय र एक नेपाली महिलासहित प्रहरीले १० जनालाई पक्राउ गरेर अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

उनीहरूको कारोबार विवरण हेर्दा २ करोड ५ लाख देखिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।

दुई जनालाई खेलाडीसँग म्याच फिक्सिङ गरेको आरोपमा पक्राउ परे । बाँकी ८ जना बेटिङ गराएको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।

एनपीएलमा फिक्सिङको प्रस्ताव : रनआउटको एक करोड
म्याच फिक्सिङको प्रस्ताव गरेका दिलप्रित सिंह र रेविका सिंह ठकुरी ।
एनपीएल
प्रतिक्रिया
