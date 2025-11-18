नवनियुक्त मुख्यसचिवले सार्वजनिक गरे २५ बुँदे प्राथमिकता

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१० मंसिर, काठमाडौं । नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले २५ बुँदे प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् ।
२१ फागुनमा घोषित प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका मुख्यसचिव अर्यालले भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था कायम गराउने दोस्रो प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका छन् ।
मुख्यसचिवको पदबहालीपछि विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो कार्यकालका २५ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् ।
२१ फागुनको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनु पहिलो प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ । यतिबेला सिंगो मुलुकको मुख्य ध्यान २१ फागुनको निर्वाचन भएकाले भन्दै उनले सिंगो निजामति प्रशासनको प्राथमिकता पनि त्यही नै रहेको बताएका हुन् ।
यसका निम्ति निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षासँग जोडिएका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच उचित समन्वय र सुदृढ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहने उनले जनाएका छन् ।
मुख्यसचिव अर्यालले प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचनसँगै भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्ने वर्तमान सरकारको अर्को प्रमुख कार्यभार रहेको बताए ।
‘सरकारका काँधमा रहेका यी दुई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सरकारलाई सबै हिसाबले सहयोग गर्न हामी समग्र प्रशासनयन्त्र प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
२३ र २४ भदौको आन्दोलनमार्फत जेनजी पुस्ताले असल र उत्तरदायी शासनको माग गरेको बताएका मुख्यसचिव अर्यालले यस सन्दर्भमा निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित नतिजामुखी संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न नेतृत्व तहमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
मुख्यसचिवले सार्वजनिक गरेका २५ बुँदे प्राथमिकता
