+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10 (19.4)
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 va लुम्बिनी लायन्स 2025 vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

145/3(18.2)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Sudurpaschim Royals won by 7 wickets

लुम्बिनी लायन्स 2025

143/10(19.4)
vs

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

145/3(18.2)
WC Series
लुम्बिनी लायन्स 2025
143/10 (19.4)
VS
Sudurpaschim Royals won by 7 wickets
Won सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
145/3 (18.2)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले भने : अविश्वसनीय कार्यतालिकाले रोकिन्‍न

विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई कमजोर बनाउने नियत सहित आउने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमत हुन नसकिने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरुले जनाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर ११ गते १३:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइए आफूहरुको माग निस्तेज हुने भन्दै अस्वीकार गरेका छन्।
  • पक्षधरले विधानअनुसार दर्ता भएको विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव तीन महिनाभित्र आव्हान गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको बताएका छन्।
  • पार्टी नेतृत्वले ५५ प्रतिशत प्रतिनिधिको वैधानिक माग बेवास्ता गरेको र निर्णय लिन आनाकानी गरेको पक्षधरले आरोप लगाएका छन्।

११ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरको आफूहरुले उठाएको मागलाई निस्तेज पार्ने नियतले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याइए अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको मुद्दालाई कमजोर बनाउने नियतसहित आउने नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमत हुन नसकिने विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले जनाएका छन् ।

‘कुनै पनि बाहना वा अविश्वसनीय नियमित महाधिबेसनको तालिकामा विशेष महाधिबेसनको माग निष्क्रिय हुन सक्दैन। वर्तमान कार्यसमितिको समयावधि थप नगरी नियमित महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएमा मात्र विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। अन्यथा, पार्टी विधानले दिएको वैधानिक अधिकार—विशेष महाधिवेशन-कसैले पनि रोक्न वा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन,’ विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बिहीबार निकालेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरले महाधिवेशनको कार्यतालिका मागेका नभई महाधिवेशनको सुनिश्चिता खोजेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। ‘हामीले चुनावअघिको शक्ति–व्यवस्था होइन, नयाँ नीति र नयाँ नेतृत्व खोजेका हौ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विधानको व्यवस्था अनुसार माग भएको विशेष महाधिवेशनबाट पछि नहट्ने प्रस्तावकर्ताहरुको अडान छ । विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र आह्वान गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विधान केन्द्रीय कार्यसमितिका लागि पनि समान रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन ? देश, लोकतन्त्र र पार्टीको हित सर्वोपरी हो कि व्यक्तिगत आकांक्षा र स्वार्थ ?’ नेतृत्वलाई प्रश्न गरिएको छ ।

कांग्रेसको आन्तरिक जीवन र महाधिवेशन प्रक्रियामा देखिएको लामो अन्योल र निर्णयहिनताले पार्टी आज गम्भीर संकटको मोडमा उभिएको उल्लेख गर्दै यसको जिम्मेवारी वर्तमान केन्द्रीय नेतृत्वले लिनुपर्ने वब्तव्यमा भनिएको छ।

करिव ५५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार वैधानिक रूपमा अघि सारेको मागलाई नेतृत्वले बेवास्ता गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरिएको छ।

‘नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्न समेत आनाकानी गर्ने, विशेष महाधिवेशनको मागलाई सम्बोधन नगरी केन्द्रीय समितिको बैठकलाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याइरहने प्रवृत्ति कुनै पनि हिसाबले जिम्मेवार नेतृत्वको परिचय होइन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :

अविश्वसनीय कार्यतालिका नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मृत्युदण्डको फैसलापछि बंगलादेशको अर्को अदालतले हसिनालाई दियो २१ वर्ष जेलको आदेश

मृत्युदण्डको फैसलापछि बंगलादेशको अर्को अदालतले हसिनालाई दियो २१ वर्ष जेलको आदेश
सिक्री लुट्ने टासी : बाबुराजा अपहरणमा १२ वर्ष कैद, छुटेपछि युवा संघको केन्द्रीय सदस्य

सिक्री लुट्ने टासी : बाबुराजा अपहरणमा १२ वर्ष कैद, छुटेपछि युवा संघको केन्द्रीय सदस्य
लगातार पाँचौ दिन बढ्यो सेयर बजार, बैंकिङमा उत्साह

लगातार पाँचौ दिन बढ्यो सेयर बजार, बैंकिङमा उत्साह
विनोद भण्डारीको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमको लगातार चौथो जित, लुम्बिनीको तेस्रो हार

विनोद भण्डारीको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमको लगातार चौथो जित, लुम्बिनीको तेस्रो हार
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन ?’

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक गरिएन ?’
अटिजम भएका २१ युवाको कलाकृति पाटनको आर्टुडियोमा प्रदर्शन

अटिजम भएका २१ युवाको कलाकृति पाटनको आर्टुडियोमा प्रदर्शन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित