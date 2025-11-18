रामकोटबाट पेस्तोलसहित एक जना पक्राउ

१२ मंसिर, काठमाडौं । पेस्तोलसहित एक जनालाई प्रहरीले नागार्जुन नगरपालिका–६ रामकोटबाट पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेमा तनहुँको भानु नगरपालिका–९ घर भएका ४१ वर्षीय मनोजकुमार सुन्दास छन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले हतियारसहित पक्राउ गरेको हो ।
उनीबाट पेस्तोल, म्यागजिन र ८ राउण्ड गोली बरामद भएको छ । पक्राउ परेका उनीविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजनाको कसुरमा पाँच दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान गरिएको छ ।
