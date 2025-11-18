+
एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन :

एमाले तनहुँमा लफडा: मध्यरात कुटाकुट, मतपेटिका नै गायब

मतदानदेखि गणनासम्ममा धाँदली भएको भन्दै सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि शनिबार मध्यरात कुटाकुट भएको हो । त्यसक्रममा मतमेटिका नै गायब बनाइएको छ ।

0Comments
Shares
अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८२ मंसिर १४ गते १७:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा एमालेको तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा मतगणनाको क्रममा कुटपिट भएको छ ।
  • विवादपछि मध्यरात मतगणना स्थगित गरिएको थियो । एक पक्षले मतपेटिका गायब आरोप लागेको छ ।
  • तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ मा सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पनि क्षेत्र नम्बर १ मा मतगणनाको विवादले निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।

१४ मंसिर, पोखरा । नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को प्रतिनिधि चयन गर्न सम्पन्न निर्वाचनको मतगणनामा कुटपिट भएको छ । मतपेटिका समेत गायब पारिएको छ ।

मतदानदेखि गणनासम्ममा धाँदली भएको भन्दै सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि शनिबार मध्यरात कुटाकुट भएको हो । त्यसक्रममा मतमेटिका नै गायब बनाइएको छ ।

तनहुँको क्षेत्र नम्बर २ मा सर्वसम्मत रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भए पनि १ मा भने मतदान भएको थियो ।

क्षेत्र नम्बर १ मा भानु नगरपालिका, आँबुखैरेनी, देवघाट, बन्दीपुर गाउँपालिका र व्यास नगरपालिकाका १२ वडा पर्छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाको मतगणनाको क्रममा विवाद उत्पन्न भएपछि अवस्था असामान्य बन्न पुगेको स्थानीय नेताहरूले बताएका छन् ।

बन्दीपुर गाउँपालिकाको सय मत गणना हुँदा घनश्याम देवानले शत प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए भने फुलमती थापाले ९९ मत पाएकी थिइन् । त्यसपछि सतप्रतिशत मत प्राप्त हुनै नसक्ने भन्दै मरेको मान्छेको नाममा पनि मतदान गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

देवान नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट फेरि एमालेमै फर्किएका निवर्तमान सांसद किसान श्रेष्ठनिकट मानिन्छन् । तनहुँ गृहजिल्ला भएका श्रेष्ठ केही दिनअघि मात्र एमालेमा फर्किएका हुन् । उनकै आडमा देवानको समूहले धाँदली गरेको अर्को पक्षले आरोप लगाएको थियो ।

भानु, आँबुखैरेनी, देवघाटमा पनि मत परिणामले त्यस्तै स्थिति देखाएको भन्दै जिल्ला पार्टी अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला इञ्चार्ज केदार सिग्देलसमेतले आशंका व्यक्त गरे ।

विवाद चर्किंदै गएपछि मतगणना स्थगित गरिएको थियो । गणना पुन: थाल्नुअघि नै बन्दीपुरको खसेको मत संख्याबारे प्रश्न उठेको थियो । बन्दीपुर बुथको गणना गर्ने बेला त्यहीँका महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारसमेत अनुपस्थित भएपछि केहीले आशंका गरेका थिए ।

मतगणना सुरु गरेर १ सय मत गणना गर्दा देवानले सतप्रतिशत मत प्राप्त गरेपछि धाँधलीको आरोपमा विवाद चर्किंदै गयो । त्यसपछि सूचना प्रमुख निर्वाचन अधिकृत शिवदत्त ढकालले मध्यरात राति १२ बजेतिर अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि मतगणना स्थगित गरिएको सूचना टाँसे ।

एउटा पालिकाको विवादका कारण सिंगो क्षेत्रकै मतपरिणामलाई असर पर्ने देखेपछि नेताहरू लाखापाखा लागे । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधिकै उम्मेदवारसमेत रहेका एमाले तनहुँ अध्यक्ष हरि कँडेल, मतगणक तथा एमालेनिकट कर्मचारी सुनिल पाण्डे र तनहुँ इन्चार्ज केदार सिग्देल कार्यालयमै थिए ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारसमेत रहेका पूर्णबहादुर गुरुङको समूहले पार्टी कार्यालयमा केही मानिसहरू रहेको र उनीहरूले तलमाथि गर्न खाजेको भन्दै कार्यालयमा पुगे ।

विवादित मतपेटिका रहेकै कोठामा नेताहरू बसेर षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनीहरू छिरेको ती समूहका सदस्यले बताए । त्यहाँ शंकास्पद गतिविधि देखेर प्रश्न गरेपछि विवाद सुरु भएको र त्यही क्रममा अध्यक्ष कँडेल र कर्मचारी पाण्डेमाथि कुटपिट भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष कँडेलले होहल्ला गर्दै पूर्णबहादुर नेतृत्वमा गएको टोलीले आफूमाथि पनि धकेलाधकेल गरेको र पाण्डेमाथि हातपात गरेको अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘भानु र आँबु र देवघाट गनिसकिएको थियो । पहिल्यैदेखि अस्वाभाविक भयो भन्ने आइरहेको थियो । मतगणना स्थगित भएपछि भोलि कसरी गणना अगाडि बढाउने भनेर छलफल गर्दै थियौं,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘इन्चार्ज कमरेड बाथरुम गएका कारण हामीले त्यो कोठामा कुरिरहेका थियौं । साथीहरू होहल्ला गर्दै आए । धकेलाधकेला गरे, हातपातसमेत गरे र मतपेटिका नै लिएर हिँडे ।’

कँडेलले मतपेटिका लगेर कहाँ राखियो, जलाइयो कि फालियो भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त नभएको सुनाए । पूर्णबहादुर गुरुङ र चिजबहादुर गुरुङ मिलेर मतपेटिका लिएर हिँडेको कँडेलले आरोप लगाएका छन् ।

कँडेलहरूले नै धाँधली गर्न खोजेको र मतपेटिका राखिएकै कोठामा गएर बसेको, थप मतपत्रसमेत छाप हानेर राखेर आरोपसमेत अर्को समूहले लगाएको छ । तर, कँडेलले भने यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवारसमेत रहेका गण्डकी प्रदेश सांसद रामबहादुर गुरुङ मतगणना नै स्थगित गरिसकेपछि उम्मेदवारसमेत रहेका जिल्ला अध्यक्ष, इन्चार्ज, मत गणना गर्ने कर्मचारी त्यहीँ गएर बस्नु जायज विषय नभएको बताउँछन् । त्यस्तो कार्य गरेपछि धकेलाधकेल र कुटपिटको अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने गुरुङको भनाइ छ ।

विवाद उत्पन्न भएपछि स्थगित गरिएको गणना मतपेटिका नै मध्यरातमा गायव भएपछि अब के हुन्छ भन्ने अन्योल सिर्जना भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

जिल्ला अध्यक्ष कँडेलका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ । तर, विवादले कार्यकर्ता र समूहअनुसार विभाजित भएपछि समस्या छिटो टुंगिने नदेखिएको नेताहरूले बताएका छन् ।

पीएस–खगराज संघर्ष

गण्डकी प्रदेशका अन्य जिल्लामा जस्तै तनहुँमा पनि पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र खगराज अधिकारी समूहबीच संघर्ष छ । अर्का प्रभावशाली नेता किरण गुरुङको साथ पृथ्वी सुब्बाको पक्षमा छन् ।

क्षेत्र नम्बर २ मा दुवै पक्षलाई समेटेर सर्वसम्मत गराउन सफल भएका नेताहरूले १ मा भने सर्वसम्मत गराउन सकेनन् । मतदानमा जाँदा विवादले उग्र रूप लियो ।

बन्दीपुरमा धाँधली गरेर एकलौटी मत ल्याएको आरोप लागेका घनश्याम देवान किसान श्रेष्ठनजिक मानिन्छन् । उनी माओवादी हुँदै एमाले प्रवेश गरेका हुन् । मतपेटिका नै उठाएर हिँडेका पूर्ण गुरुङलाई तनहुँमा गुण्डागर्दीको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । उनी २०७४ मा रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध उम्मेदवार बनेका थिए । तत्कालीन समयमा कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेका पूर्ण गुरुङले बागी उम्मेदवारी दिएपछि चर्चा भएको थियो ।

उनले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि रहेकै बेला एमाले प्रवेश गरेर २०७९ को चुनावमा क्षेत्र नम्बर १ (ख) को टिकट लिएको एमालेकै नेताहरूले बताए । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भने उनी माओवादी नेता हरिबहादुर चुमानसँग पराजित भएका थिए ।

यसपटक एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न क्षेत्र नम्बर १ बाट ५ प्रतिनिधिका लागि १३ जना चुनावी मैदानमा थिए । ‘तनहुँमा जेजस्तो परिस्थिति निर्माण भयो, त्यो ठिक भएन । अब के हुने भन्ने अन्योलसमेत भएको छ,’ रामबहादुरले भने ।

एमाले तनहुँ अध्यक्ष कँडेलले महाधिवेशन प्रतिनिधिका उम्मेदवार र नेताहरू बसेर निकास निकालिने जानकारी दिए । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा १ हजार १६६ मत खसेको थियो ।

क्षेत्र नम्बर २ बाट भने खुल्लामा श्रीप्रसाद श्रेष्ठ, राजेश्वर ढकाल र विष्णुभक्त सिग्देल, महिलातर्फ बिर्सना श्रेष्ठ, विष्णुमाया अधिकारी पराजुली, युवाबाट उज्वल खनाल सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।

