‘संसद् भवनमा सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएका हुन्’

- गोकर्णमणि दुवाडीले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको र त्यसक्रममा हताहती भएको दावी गरेका छन्।
- दुवाडीले सुरक्षाकर्मीहरूले कानून बमोजिम आत्मरक्षा, हातहतियारको रक्षा गर्न सुरक्षा उपाय अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
- जेन–जी आन्दोलनपछि दुवाडीलाई गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरिएको थियो।
१५ मंसिर, काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनताका गृहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडीले भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षाका लागि गोली चलाएको र त्यसक्रममा हताहती भएको दाबी गरेका छन् ।
उनी ७ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् ।
दुवाडीलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने दाबीसहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । त्यसमाथि जवाफ दिँदै तत्कालीन सचिव दुवाडीले सुरक्षाकर्मीहरूले आत्मरक्षा र हातहतियारको रक्षाका लागि गोली चलेको दाबी गरेका हुन् ।
‘शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षाकर्मीले कानून बमोजिम आत्मरक्षा, हातहतियारको रक्षा गर्न सुरक्षा उपाय अपनाउनैपर्ने हुन्छ,’ लिखित जवाफमा दुवाडीले भनेका छन्, ‘उक्त मितिमा सुरक्षा सम्बेदनशीलताको आधारमा आत्मरक्षा, हातहियार रक्षा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आएको अवस्था र परिस्थितिले देखाउँछ ।’
शान्तिपूर्वक भेला हुने भनेर अनुमति लिएका प्रदर्शनकारीहरू सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रमा गएको र त्यसले सुरक्षाकर्मीका हातहतियार र गोलीगट्ठाको सुरक्षामा असर परेको भन्दै उनले त्यसपछि बल प्रयोग भएको जवाफ दिएका हुन् ।
जवाफमा उनले लेखेका छन्, ‘भवन कम्पाउण्डभित्र प्रवेश गर्ने अवस्था भएको र त्यसबाट शान्ति सुरक्षा, सरकारी सम्पत्ति एवं सुरक्षाकर्मीको सुरक्षा, हतियारको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ ।’ उनले सुरक्षाकर्मीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गरेको विषयमा कसैले कारबाहीको माग गर्न नहुने जिकिर गरेका हुन् ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले दुवाडीलाई गृह मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो ।
सचिवहरूमध्ये उनी पहिलो वरीयतामा रहे पनि मुख्यसचिव नभई अवकाश भएका थिए ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले उनलाई शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर जान बन्देज लगाएपनि पछि भने फुकुवा गरेको थियो ।
