मधेश प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउन विपक्षी दलहरूको माग

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मधेश प्रदेश सरकारका विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार प्रदेश सभाको बैठक तत्काल राख्न आग्रह गरेका छन्।
- सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेको छ।
- विपक्षी दलहरूले सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न र दिउँसो ४ बजे प्रदेश सभाको बैठकमा उपस्थित हुन भनेका छन्।
१६ मंसिर, काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारका विपक्षी दलहरूको गठबन्धनले मधेश प्रदेश सभाको बैठक तत्काल राख्न आग्रह गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश जारी गरेकाले तत्काल सभाको बैठक राख्न विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूले माग गरेका हुन् ।
परमादेशमा विश्वासको मत नलिए वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संविधानको धारा १६८ को २ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश आएको भोलिपल्टै मंगलबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सहितका दलहरूले उपसभामुख बबिता राउतलाई प्रदेश सभाको बैठक दिउँसो ४ बजे बोलाउन मौखिक आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस सांसद अंजना पण्डितका अनुसार सम्बन्धित दलहरूले आफ्ना पार्टीका सांसदलाई जिल्ला छाडेर नजानसमेत भनेका छन् ।
‘सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न भनिएको छ । दिउँसो १ बजे वरिपरि अनौपचारिक भेटघाट गर्ने पनि तय भएको छ,’ उनले भनिन् ।
नेताहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिए पनि वा नलिए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यसकारण सांसदहरूलाई जनकपुर नछाड्न भनिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4