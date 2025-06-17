‘युरोप टूर’ मा निस्किए खेम सेन्चुरी, कहिले-कहाँ दिँदैछन् प्रस्तुति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । गायक तथा संगीतकार खेम सेन्चुरी झन्डै १ महिना लामो ‘युरोप टूर’ मा निस्किएका छन् । शुक्रबार बेलुका मोडल ओबी रायमाझीसहित उनी त्यता उडे ।
‘रमाइलो युरोप टूर’ नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम २० डिसेम्बरमा पोर्चुगलको लिस्बनदेखि सुरु हुने तालिका छ ।
२१ डिसेम्बरमा फ्रान्स, २२ डिसेम्बरमा नर्वे, २३ डिसेम्बरमा फिनल्याण्ड, २४ डिसेम्बरमा चेक रिपब्लिक, २७ डिसेम्बरमा माल्टा, २८ डिसेम्बरमा ग्रीसको एथेन्स र २९ डिसेम्बरमा बेल्जियममा उनले प्रस्तुति दिने तालिका छ ।
सेन्चुरी टिभी रियालिटी शो ‘भ्वाइस अफ नेपाल’ को सातौं सिजनका कोच हुन् । उनको युरोप टूर क्रिसमस र अंग्रेजी नयाँवर्ष २०२६ को छेकोमा हुन लागेको हो ।
