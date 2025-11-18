केराको भाउ घट्यो, दर्जनको कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आइतबार केराको भाउ औसतमा प्रतिदर्जन २० रुपैयाँ घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ।
- शनिबार केरा थोकमा प्रतिदर्जन २ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो भने आइतबार प्रतिदर्जन १ सय ९० रुपैयाँ कायम छ।
२१ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय बजारमा केराको भाउ घटेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले आइतबार केराको भाउ घटेको देखाएको हो ।
आज आइतबार केराको भाउ औसतमा प्रतिदर्जन २० रुपैयाँ घटेको छ ।
हिजो शनिबार केरा थोकमा प्रतिदर्जन २ सय १० रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो । आज आइतबार भने प्रतिदर्जन १ सय ९० रुपैयाँ कायम छ ।
