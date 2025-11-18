+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

कर्णाली याक्स 2025

129/9 (20)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va कर्णाली याक्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

126/6(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Karnali Yaks won by 3 runs

कर्णाली याक्स 2025

129/9(20)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

126/6(20)
WC Series
Won कर्णाली याक्स 2025
129/9 (20)
VS
Karnali Yaks won by 3 runs
जनकपुर बोल्ट्स 2025
126/6 (20)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares
नोबेल अस्पतालको लापरबाही :

वरिष्ठ चिकित्सकले अप्रेसन बीचमै छोडे, नाकको अप्रेसन गर्दा आँखा नै गुम्यो 

गठित विज्ञ टोलीले गरेको छानबिनका क्रममा उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट ‘त्रुटि’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

0Comments
Shares
हरि अधिकारी हरि अधिकारी
२०८२ मंसिर २१ गते १८:२८

२१ मंसिर, विराटनगर । वरिष्ठ चिकित्सकले अप्रेसन बीचमा छोडेर हिँड्दा ७ वर्षीय बालकको आँखाको ज्योति गुमेको खुलेको छ ।

५ मंसिरमा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजमा ७ वर्षीय बालकको नाकभित्र पलाएको मासुको शल्यक्रिया भएको थियो । तर, उपचारको त्रुटिका कारणले गर्दा इटहरी उपमहानगरपालिका–१ हासपोसाका ७ वर्षीय बालक जेनिश पाठकको आँखाको ज्योति गुमेको छानबिनको क्रममा देखिएको छ ।

उक्त घटनापछि पीडित पक्षले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी दिएको थियो । त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक विज्ञ टोलीको गठन गरेको थियो । जसमा वीर अस्पतालका नाक, कान, घाँटी रोग (ईएनटी) विभागीय प्रमुख डा. अनिता जिसी (संयोजक) कोशी अस्पतालका डा. वरुन देव र मोरङ प्रशासनका अधिकृत रामप्रसाद लुइँटेल सदस्य छन् ।

गठित विज्ञ टोलीले गरेको छानबिनका क्रममा उपचारमा संलग्न चिकित्सकबाट ‘त्रुटि’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार अनुसन्धान क्रममा अपरेशन गर्दागर्दै वरिष्ठ चिकित्सकले अप्रेसन छाडेर अर्को बिरामी हेर्ने गएको भन्ने देखाएको छ । जेनिशको नाकको शल्यक्रिया डा. प्रज्वल श्रेष्ठको नेतृत्वमा भइरहेको थियो ।

तर, श्रेष्ठले नाकको शल्यक्रिया गर्दा गर्दै उनले छोडेर हिँडेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

छानबिन समितिका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँगको बताए अनुसार डा. श्रेष्ठ अर्को इमर्जेन्सी बिरामी हेर्नुपर्‍यो भन्दै बीचमै अप्रेसन छोडेर हिँडेका थिए । त्यसपछि बाँकी शल्यक्रिया कविराज बास्तोलासहितको सहायक टोलीले पूरा गरेको थियो ।

अप्रेसन पूरा नगरी चिकित्सक बाहिर निस्किनु गम्भीर लापरबाही देखिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।

‘डा. प्रज्वल श्रेष्ठले अप्रेसन गर्दागर्दै बीचमा छाडेर अर्को बिरामी जानुभएको रहेछ । त्यसपछि सहायक डाक्टरले टोलीले अप्रेसन गरेको देखिन्छ,’ समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘ सिनियर डाक्टरले नै छोडेर नहिँडेको भए जस्तो घटना हुँदैन थियो हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

समितिका सदस्यका अनुसार बिरामीलाई उचित क्षतिपूर्ति गर्न र उपचारमा सम्लग्न गरेका टिमलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न लागि सिफारिस गरेको छ ।

छानबिन समितिले डा. श्रेष्ठ, आँखाका चिकित्सक र उपचारमा समलग्न अन्य डाक्टरसँग लिएको बयान लिएको थियो ।

उक्त बयानमा डा. श्रेष्ठले बीचमा अप्रेसन गर्दा गर्दै अर्को बिरामी हेर्न गएको स्वीकार गरेका छन् ।

समितिका सदस्यका अनुसार बिरामीलाई उचित क्षतिपूर्ति गर्न र उपचारमा सम्लग्न गरेका टिमलाई कानुन अनुसार कारबाही गर्न लागि सिफारिस गरेको छ ।

नाकको दाहिनेपट्टिको प्वालमा मासु पलाएपछि बालकलाई ४ मंसिरमा आफन्तले नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना गरेका थिए । ५ मंसिरमा उनको अपरेसन भयो । आँखामा समस्या देखिएपछि अपरेसनको भोलिपल्ट नोबेल मेडिकल कलेजले बालकलाई हतारहतार डिस्चार्ज गरेको थियो । नोबेलले डिस्चार्ज गरेपछि बालकलाई आफन्तले विराटनगर आँखा अस्पताल रानीमा भर्ना गरेका थिए ।

विराटनगर आँखा अस्पतालका चिकित्सकले दाहिने आँखाको भित्री भाग ड्यामेज भएका कारण ज्योति नफर्कने मेडिकल रिपोर्ट दिएको थियो ।

घटनापछि बालकका मामाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कारबाहीको माग गर्दै जाहेरी दिएका थिए । प्रशासनले छानबिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र लेखेको थियो ।

छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन एक–दुई दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाउने तयारी छ ।

आँखाको ज्योति नाकको अप्रेसन नोबेल अस्पताल
लेखक
हरि अधिकारी

अधिकारी अनलाइनखबरका विराटनगरस्थित संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

जुम्लाका भेडापालक किसान आँसु झार्दै भन्छन् : सम्पत्ति सकिन लागिसक्यो, कसैले सहयोग गर्दैन

जुम्लाका भेडापालक किसान आँसु झार्दै भन्छन् : सम्पत्ति सकिन लागिसक्यो, कसैले सहयोग गर्दैन
‘महिलामा हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ, कम भएको छैन’

‘महिलामा हिंसाको स्वरूप बदलिएको छ, कम भएको छैन’
उड्डयन क्षेत्रमा मानव केन्द्रित सेवाको महत्त्व बढ्दै गएको छ : मन्त्री सिन्हा

उड्डयन क्षेत्रमा मानव केन्द्रित सेवाको महत्त्व बढ्दै गएको छ : मन्त्री सिन्हा
राष्ट्र बैंकमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन, अयोग्य कर्मचारीले नपाउने

राष्ट्र बैंकमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन, अयोग्य कर्मचारीले नपाउने
संसद् सचिवालयको राजनीतिक नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक : सभामुख घिमिरे

संसद् सचिवालयको राजनीतिक नियुक्तिमा खुला बहस आवश्यक : सभामुख घिमिरे
जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा पठान चयन

जसपा लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षमा पठान चयन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित