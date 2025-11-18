+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मकवानपुरगढीले तोक्यो रैथाने बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य

मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र उत्पादन हुने विभिन्न रैथाने बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २३ गते १२:३६

२३ मंसिर, हेटौंडा । मकवानपुरको मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पालिकाभित्र उत्पादन हुने विभिन्न रैथाने बालीहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ ।

गाउँपालिकाको आर्थिक विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि कृषि उपजहरूको नयाँ मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुधन लामिछानेले जानकारी दिए ।

नयाँ दररेट अनुसार कोदो र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ६० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, फापर प्रजातितर्फ तिते फापरको मूल्य ९० रुपैयाँ र मिठे फापरको मूल्य १ सय ५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो ।

गाउँपालिकाले जुनेलोको समर्थन मूल्य प्रतिकेजी ८४ रुपैयाँ तोकेको छ भने सेतो सिमिको मूल्य १ सय २० रुपैयाँ कायम गरेको कृषि शाखा प्रमुख गोपाल लम्सालले जानकारी दिए ।

यसैगरी, कालो सिमिको मूल्य भने प्रतिकेजी १ सय ३० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

’उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको सिलसिलामा यो मूल्य निर्धारण गरिएको पालिका अध्यक्ष दोर्जे लामा स्याङ्तानले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

रैथाने बाली अनुदानले फर्कायो किसान, बढायो आम्दानी

पालिकाले यस पटक पनि विगतको वर्षमा जस्तै कृषक, कृषक समूह र सहकारी संस्थाहरू मार्फत रैधाने वाली खरिदबिक्री गरि सोझै किसानलाई अनुदान बापतको रकम प्रदान गरिने उनले बताए ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा  कृषि विकास कार्यक्रमअन्तर्गत रैथाने बाली खरिद-बिक्री अनुदान कार्यक्रम सहकारीमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

पालिकामा गतवर्ष करिब १८० क्विन्टल रैथानले बाली उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा पालिकाको छ ।

प्रायः पालिकाको सबै वडामा रैथाने बाली खेती हुने भएपनी वडा नम्बर १, २, ४, ७ र ८  कोदो पकेट क्षेत्र मानिन्छ । वडा नम्बर ६ र ८ लाई फापरको पकेट क्षेत्रका रुपमा रहेको छ ।

करिब ५ सय घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा पालिकाको रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रमबाट लाभान्वित छन् भने करिब ६ सय हेक्टरमा खेती हुने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूको दिवा खाजामा रैथाने परिकार बनाइने गरिन्छ ।

मकवानपुरगढी गाउँपालिका रैथाने बाली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

अख्तियारमा एक आयुक्तको पद रिक्त

अख्तियारमा एक आयुक्तको पद रिक्त
राष्ट्रिय लिग फुटबलमा १७ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने

राष्ट्रिय लिग फुटबलमा १७ क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशद्वारा चितवनलाई उत्कृष्ट जिल्लाको सम्मान

लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशद्वारा चितवनलाई उत्कृष्ट जिल्लाको सम्मान
भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुन्छौं, धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की

भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर हुन्छौं, धम्कीबाट डराउँदैनौं : प्रधानमन्त्री कार्की
एमाले महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकलाई विशेष तालिम दिइँदै

एमाले महाधिवेशनमा खटिने स्वयंसेवकलाई विशेष तालिम दिइँदै
गोवा आगलागीमा परेका नेपालीका परिवारलाई राहत दिन प्रचण्डको माग

गोवा आगलागीमा परेका नेपालीका परिवारलाई राहत दिन प्रचण्डको माग

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित