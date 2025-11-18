+
काठमाडौं–४ बाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कांग्रेसबाट को-को सिफारिसमा परे ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १२:२२

२४ मंसिर, काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनावका लागि काठमाडौं-४ बाट १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाका लागि अरुणकुमार सुवेदी, सुदर्शन आचार्य, उमेश थानी, दिव्यमणि राजभण्डारी, कर्माछिरिङ शेर्पा, अनारदेवी बस्नेत, कमला शर्मा राई, सत्यमान लामा, नर्मदा पोखरेल, र शशि रिमालको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

बुधबार विहान बसेको क्षेत्रीय समितिको बैठकले नामको टुंगो लगाएको हो । सिफारिसमा परेका सुवेदी सभापति शेबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा परराष्ट्र सल्लाहकार थिए । आचार्य राजनीतिक विश्लेषक एवं लेखक हुन् । थानी नेपाल आयल निगमक पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन् ।

नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा
