प्रतिनिधि सभा निर्वाचन :

केपी ओलीको क्षेत्रमा कांग्रेसबाट प्रत्यक्षतर्फ ५ जनाको नाम सिफारिस

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २४ गते १२:०३

२४ मंसिर, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि झापा-५ बाट नेपाली कांग्रेसका पाँच जनाको नाम सिफारिस भएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा-५ बाट प्रत्यक्ष तर्फ तीन पुरुष र दुई महिलाको नाम पठाइएको हो ।

सिफारिसमा पर्नेहरुमा मेदनी सिटौला, खगेन्द्र पाण्डव अधिकारी, अइन्द्र केरुङ, पदम पौडेल, देवी दाहाल र मन्दरा चिमोरिया पौडेल छन् ।

यस क्षेत्रमा एमाले अध्यक्ष ओलीले जित्दै आएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा
प्रतिक्रिया
