२५ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट २०२५ मा अब २ खेल अनि ३ टोली बाँकी छन् । ३ टोलीमध्ये एक सुदूरपश्चिम रोयल्सले फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ । फाइनलमा पुग्ने अर्को टोलीको भने आज टुङ्गो लाग्दै छ ।
आज दोस्रो क्वालिफायर हुँदैछ जहाँ विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुँदैछन् । अपरान्ह ४ बजेदेखि त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुने यो खेलको विजेताले फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँगको भेट पक्का गर्नेछ भने पराजित हुने टोली तेस्रोमै सीमित हुनेछ ।
विराटनगर पहिलो क्वालिफायरमा सुदूरपश्चिमसँग पराजित भएर दोस्रो मौकामा खेल्दैछ । अर्कोतर्फ लुम्बिनीले भने बुधबार भएको इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई हराएर दोस्रो क्वालिफायरमा स्थान बनाएको हो ।
लुम्बिनीले २४ घण्टाभित्रै अर्को खेल खेल्दै छ । यस्तोमा लुम्बिनीले हारबाट पुनरागमन गर्ने सोचमा रहेको विराटनगरसँग खेल्दै छ । यो नकआउट खेलमा जसले दबाब झेल्न सक्छ उसैले जित्ने पक्का छ । लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेलले पनि त्यही भनाइ राखेका छन् ।
‘यो खेल दुवैलाई नकआउट हो, प्रेसर दुवैलाई बराबर हुन्छ । दुवै टोलीमा राम्रा खेलाडी छन् । जसले प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्छ त्यही टोलीले जित्न सक्छ’ उनले गएरातिको खेलपछि भनेका थिए, ‘हाम्रा लागि ४ वटै खेल नकआउटजस्तै थिए, हारेपछि बाहिरिने खालको थियो। अब बाँकी खेल पनि त्यस्तै हुन्, यस खेल महत्वपूर्ण हुनेछ।’
यस्तो छ पछिल्लो प्रदर्शन
विराटनगर यस प्रतियोगिताअघि नै स्टार विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेर चर्चामा आएको टिम हो । गत संस्करणको खराब प्रदर्शन बिर्साउँदै प्लेअफ पनि पुगेको छ । तर विराटनगरको लय एकैनासको देखिएको छैन ।
सुरुवाती ३ खेल जितेपछि विराटनगरले ‘हार-जित-हार-जित-हार’ को नतिजा निकालेको छ । यीमध्ये पछिल्ला दुई खेलको जित र हार एउटै टोलीसँग थियो- सुदूरपश्चिम रोयल्स । लिग चरणको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिमसँग एकपक्षीय जित निकालेको विराटनगर त्यसपछि त्यही टोलीसँग एकपक्षीय हार बेहोर्यो ।
यो यात्रामा विराटनगरको एउटै समस्या देखिएको छ, त्यहो हो मिडल अर्डर ब्याटिङ । टप अर्डर नचलेको अवस्थामा मिडल अर्डरले राम्रो गर्न सकिरहेका छन् । कर्णाली याक्ससँग बसिर अहमदको शानदार ब्याटिङबाहेक मध्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
टप अर्डरमा साम हिजलेट, फाफ डुप्लेसी र मार्टिन गप्टिल चलेको अवस्थामा राम्रो खेलेको विराटनगरले यी ३ बाट राम्रो योगदान नहुँदा जित निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । त्यसकारण यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बलिङमा भने विराटनगर ठीकठाक छ । राष्ट्रिय टोलीकै स्पीनर सन्दीप लामिछानेले बलिङको नेतृत्व गरेका छन् । उनले ८ खेलमा १५ विकेट लिँदै टोलीका लागि सर्वाधिक अनि एनपीएलमा दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन् । उनलाई मर्चेन्ट डे लाङ अनि अन्य पार्ट टाइमरले साथ दिइरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ लुम्बिनीले लगातार चौथो जित निकालेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । लिग चरणका अन्तिम ३ खेलमा लगातार जित निकालेको लुम्बिनीले इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई हरायो । लुम्बिनीले प्रतियोगिताको बीचमा विदेशी खेलाडीदेखि टिम कम्बिनेसनसम्म परिवर्तन गरेको थियो । त्यसले पनि लुम्बिनीको टोलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।
लुम्बिनीका लागि नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन अग्रणी भूमिकामा देखिएको छ । ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा नेपाली खेलाडी शीर्षमा छन्, त्यसमा विदेशी खेलाडीले साथ दिएका छन् ।
शेर मल्ललाई बलिङमा रुबेन ट्रम्पलमन र कप्तान रोहित पौडेलबाट पनि साथ मिलिरहेको छ । ब्याटिङमा पनि सबैबाट सानो-सानो योगदान भइरहँदा लुम्बिनी जितको लय कायमै राख्न सफल भइरहेको छ ।
यही लय लिएर लुम्बिनीले अब २४ घण्टाभित्रै अर्को महत्वपूर्ण खेल खेल्दै छ ।
हेड टु हेड
लुम्बिनी र विराटनगर दुवै संस्करणमा गरेर २ पटक खेलेका छन् । दुवैले एक-एक खेल जितेका छन् । गत संस्करण विराटनगर विजयी हुँदा यो संस्करणमा लुम्बिनीले जित निकाल्यो ।
गत संस्करणमा भएको हाइ स्कोरिङ खेलमा लुम्बिनीले १९१ न डिफेन्ड गर्न सकेको थिएन । १९२ रनको लक्ष्य विराटनगरले १ बल बाँकी छँदा ८ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो ।
यस्तै यो संस्करण लुम्बिनीले विराटनगरमाथि ५ विकेटको जित निकाल्यो । १४५ रनको लक्ष्य लुम्बिनीले १४ बल बाँकी छँदा पूरा गरेको थियो ।
प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी
विराटनगरका लागि टप अर्डरमा फाफ डुप्लेसी, साम हिजलेट र मार्टिन गप्टिलको प्रदर्शन नै यस खेलमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । मध्यक्रम ब्याटिङमा बसिर अहमद क्रुसियल बन्न सक्छन् ।
बलिङमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले राम्रो गर्न सक्छन् । ८ खेलमा १५ विकेट लिएका उनी प्रतियोगिताकै दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने बलर समेत हुन् । पावरप्लेमा पेस बलर मर्चेन्ट डे लाङले साथ दिनेछन् जसले १० विकेट लिएका छन् ।
यता लुम्बिनीका लागि भने पछिल्लो समय शेर मल्ल शानदार लयमा छन् । बुधबारको खेलमा ३ विकेट लिएका उनले ८ खेलमा विकेट संख्या १३ पुर्याएका छन् । पावरप्लेमा विपक्षीको टप अर्डरलाई समस्यामा पारिरहेका उनले आज पनि त्यही काम गर्न सक्छन् ।
शेर मल्लले यसअघि भएको विराटगरसँगको खेलमा पनि टप अर्डर विकेट लिएका थिए । पावरप्लेमा रुबेन ट्रम्पलमनले पनि राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् । उनको प्रदर्शनमा पनि नजर रहनेछ ।
कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा योगदान दिइरहेका छन् । ब्याटिङमा सबैबाट योगदान भइरहँदा ओपनर डार्शी शर्टमै मुख्य नजर रहनेछ । उनले संयमित भएर ब्याटिङ गरिरहेका छन् । त्यस्तै मध्यक्रममा निरोशन डिक्वेला र सन्दीप जोरामा पनि मुख्य नजर रहनेछ ।
खेल : विराटनगर किङ्स भर्सेस् लुम्बिनी लायन्स (क्वालिफायर २)
समय : अपरान्ह ४ बजे (डे/नाइट खेल)
मौसम : सफा, बेलुका डिउको सम्भावना
सम्भावित ११
विराटनगर किङ्स : फाफ डुप्लेसी, साम हिजलेट, मार्टिन गप्टिल, बसिर अहमद, लोकेश बम, नारायण जोशी, नरेन भट्ट, मर्चेन्ट डे लाङ, सन्दीप लामिछाने, प्रतिश जीसी, सुवास भण्डारी
लुम्बिनी लायन्स : डार्शी शर्ट, दिनेश अधिकारी, रोहित पौडेल, दिलिप नाथ, निरोशन डिक्वेला, जेजे स्मिथ, सन्दीप जोरा, शेर मल्ल, रुबेन ट्रम्पलमन, अभिशेष गौतम, तिलकराज भण्डारी
