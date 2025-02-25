+
English edition
म्याच प्रिभ्यू :

फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्‍वालिफायरमा भिड्दै विराटनगर र लुम्बिनी

२०८२ मंसिर २५ गते ९:१६ २०८२ मंसिर २५ गते ९:१६

प्रतिक भट्ट

Shares

लुम्बिनीले २४ घण्टाभित्रै अर्को खेल खेल्दै छ । यस्तोमा लुम्बिनीले हारबाट पुनरागमन गर्ने सोचमा रहेको विराटनगरको सामना गर्दैछ । यो नकआउट खेलमा जसले दबाब झेल्न सक्छ उसैले जित्ने पक्का छ ।

प्रतिक भट्ट

Shares
फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्‍वालिफायरमा भिड्दै विराटनगर र लुम्बिनी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट २०२५ मा २ खेल बाँकी छन् र सुदूरपश्चिम रोयल्सले फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ।
  • आज दोस्रो क्‍वालिफायरमा विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्स भिड्दैछन् जसको विजेताले फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँग खेल्नेछ।
  • विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले ८ खेलमा १५ विकेट लिएर बलिङमा नेतृत्व गरिरहेका छन् भने लुम्बिनीले लगातार चौथो जित निकाल्दै फाइनल प्रवेशको तयारी गरिरहेको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) क्रिकेट २०२५ मा अब २ खेल अनि ३ टोली बाँकी छन् । ३ टोलीमध्ये एक सुदूरपश्चिम रोयल्सले फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ । फाइनलमा पुग्ने अर्को टोलीको भने आज टुङ्गो लाग्दै छ ।

आज दोस्रो क्‍वालिफायर हुँदैछ जहाँ विराटनगर किङ्स र लुम्बिनी लायन्स आमनेसामने हुँदैछन् । अपरान्ह ४ बजेदेखि त्रिवि क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुने यो खेलको विजेताले फाइनलमा सुदूरपश्चिमसँगको भेट पक्का गर्नेछ भने पराजित हुने टोली तेस्रोमै सीमित हुनेछ ।

विराटनगर पहिलो क्‍वालिफायरमा सुदूरपश्चिमसँग पराजित भएर दोस्रो मौकामा खेल्दैछ । अर्कोतर्फ लुम्बिनीले भने बुधबार भएको इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई हराएर दोस्रो क्‍वालिफायरमा स्थान बनाएको हो ।

लुम्बिनीले २४ घण्टाभित्रै अर्को खेल खेल्दै छ । यस्तोमा लुम्बिनीले हारबाट पुनरागमन गर्ने सोचमा रहेको विराटनगरसँग खेल्दै छ । यो नकआउट खेलमा जसले दबाब झेल्न सक्छ उसैले जित्ने पक्का छ । लुम्बिनीका कप्तान रोहित पौडेलले पनि त्यही भनाइ राखेका छन् ।

‘यो खेल दुवैलाई नकआउट हो, प्रेसर दुवैलाई बराबर हुन्छ । दुवै टोलीमा राम्रा खेलाडी छन् । जसले प्रेसर ह्यान्डल गर्न सक्छ त्यही टोलीले जित्न सक्छ’ उनले गएरातिको खेलपछि भनेका थिए, ‘हाम्रा लागि ४ वटै खेल नकआउटजस्तै थिए, हारेपछि बाहिरिने खालको थियो। अब बाँकी खेल पनि त्यस्तै हुन्, यस खेल महत्वपूर्ण हुनेछ।’

यस्तो छ पछिल्लो प्रदर्शन

विराटनगर यस प्रतियोगिताअघि नै स्टार विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेर चर्चामा आएको टिम हो । गत संस्करणको खराब प्रदर्शन बिर्साउँदै प्लेअफ पनि पुगेको छ । तर विराटनगरको लय एकैनासको देखिएको छैन ।

सुरुवाती ३ खेल जितेपछि विराटनगरले ‘हार-जित-हार-जित-हार’ को नतिजा निकालेको छ । यीमध्ये पछिल्ला दुई खेलको जित र हार एउटै टोलीसँग थियो- सुदूरपश्चिम रोयल्स । लिग चरणको अन्तिम खेलमा सुदूरपश्चिमसँग एकपक्षीय जित निकालेको विराटनगर त्यसपछि त्यही टोलीसँग एकपक्षीय हार बेहोर्‍यो ।

यो यात्रामा विराटनगरको एउटै समस्या देखिएको छ, त्यहो हो मिडल अर्डर ब्याटिङ । टप अर्डर नचलेको अवस्थामा मिडल अर्डरले राम्रो गर्न सकिरहेका छन् । कर्णाली याक्ससँग बसिर अहमदको शानदार ब्याटिङबाहेक मध्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

टप अर्डरमा साम हिजलेट, फाफ डुप्लेसी र मार्टिन गप्टिल चलेको अवस्थामा राम्रो खेलेको विराटनगरले यी ३ बाट राम्रो योगदान नहुँदा जित निकाल्न कठिन हुने देखिएको छ । त्यसकारण यसमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

बलिङमा भने विराटनगर ठीकठाक छ । राष्ट्रिय टोलीकै स्पीनर सन्दीप लामिछानेले बलिङको नेतृत्व गरेका छन् । उनले ८ खेलमा १५ विकेट लिँदै टोलीका लागि सर्वाधिक अनि एनपीएलमा दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडी हुन् । उनलाई मर्चेन्ट डे लाङ अनि अन्य पार्ट टाइमरले साथ दिइरहेका छन् ।

अर्कोतर्फ लुम्बिनीले लगातार चौथो जित निकालेर यहाँसम्म आइपुगेको छ । लिग चरणका अन्तिम ३ खेलमा लगातार जित निकालेको लुम्बिनीले इलिमिनेटरमा काठमान्डु गोर्खाजलाई हरायो । लुम्बिनीले प्रतियोगिताको बीचमा विदेशी खेलाडीदेखि टिम कम्बिनेसनसम्म परिवर्तन गरेको थियो । त्यसले पनि लुम्बिनीको टोलीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ ।

लुम्बिनीका लागि नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन अग्रणी भूमिकामा देखिएको छ । ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा नेपाली खेलाडी शीर्षमा छन्, त्यसमा विदेशी खेलाडीले साथ दिएका छन् ।

शेर मल्ललाई बलिङमा रुबेन ट्रम्पलमन र कप्तान रोहित पौडेलबाट पनि साथ मिलिरहेको छ । ब्याटिङमा पनि सबैबाट सानो-सानो योगदान भइरहँदा लुम्बिनी जितको लय कायमै राख्न सफल भइरहेको छ ।

यही लय लिएर लुम्बिनीले अब २४ घण्टाभित्रै अर्को महत्वपूर्ण खेल खेल्दै छ ।

हेड टु हेड

लुम्बिनी र विराटनगर दुवै संस्करणमा गरेर २ पटक खेलेका छन् । दुवैले एक-एक खेल जितेका छन् । गत संस्करण विराटनगर विजयी हुँदा यो संस्करणमा लुम्बिनीले जित निकाल्यो ।

गत संस्करणमा भएको हाइ स्कोरिङ खेलमा लुम्बिनीले १९१ न डिफेन्ड गर्न सकेको थिएन । १९२ रनको लक्ष्य विराटनगरले १ बल बाँकी छँदा ८ विकेटको क्षतिमा पूरा गरेको थियो ।

यस्तै यो संस्करण लुम्बिनीले विराटनगरमाथि ५ विकेटको जित निकाल्यो । १४५ रनको लक्ष्य लुम्बिनीले १४ बल बाँकी छँदा पूरा गरेको थियो ।

प्रभाव पार्न सक्ने खेलाडी

विराटनगरका लागि टप अर्डरमा फाफ डुप्लेसी, साम हिजलेट र मार्टिन गप्टिलको प्रदर्शन नै यस खेलमा पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । मध्यक्रम ब्याटिङमा बसिर अहमद क्रुसियल बन्न सक्छन् ।

बलिङमा कप्तान सन्दीप लामिछानेले राम्रो गर्न सक्छन् । ८ खेलमा १५ विकेट लिएका उनी प्रतियोगिताकै दोस्रो सर्वाधिक विकेट लिने बलर समेत हुन् । पावरप्लेमा पेस बलर मर्चेन्ट डे लाङले साथ दिनेछन् जसले १० विकेट लिएका छन् ।

यता लुम्बिनीका लागि भने पछिल्लो समय शेर मल्ल शानदार लयमा छन् । बुधबारको खेलमा ३ विकेट लिएका उनले ८ खेलमा विकेट संख्या १३ पुर्‍याएका छन् । पावरप्लेमा विपक्षीको टप अर्डरलाई समस्यामा पारिरहेका उनले आज पनि त्यही काम गर्न सक्छन् ।

शेर मल्लले यसअघि भएको विराटगरसँगको खेलमा पनि टप अर्डर विकेट लिएका थिए । पावरप्लेमा रुबेन ट्रम्पलमनले पनि राम्रो बलिङ गरिरहेका छन् । उनको प्रदर्शनमा पनि नजर रहनेछ ।

कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा योगदान दिइरहेका छन् । ब्याटिङमा सबैबाट योगदान भइरहँदा ओपनर डार्शी शर्टमै मुख्य नजर रहनेछ । उनले संयमित भएर ब्याटिङ गरिरहेका छन् । त्यस्तै मध्यक्रममा निरोशन डिक्वेला र सन्दीप जोरामा पनि मुख्य नजर रहनेछ ।

खेल : विराटनगर किङ्स भर्सेस् लुम्बिनी लायन्स (क्‍वालिफायर २)
समय : अपरान्ह ४ बजे (डे/नाइट खेल)
मौसम : सफा, बेलुका डिउको सम्भावना

सम्भावित ११

विराटनगर किङ्स : फाफ डुप्लेसी, साम हिजलेट, मार्टिन गप्टिल, बसिर अहमद, लोकेश बम, नारायण जोशी, नरेन भट्ट, मर्चेन्ट डे लाङ, सन्दीप लामिछाने, प्रतिश जीसी, सुवास भण्डारी

लुम्बिनी लायन्स : डार्शी शर्ट, दिनेश अधिकारी, रोहित पौडेल, दिलिप नाथ, निरोशन डिक्‍वेला, जेजे स्मिथ, सन्दीप जोरा, शेर मल्ल, रुबेन ट्रम्पलमन, अभिशेष गौतम, तिलकराज भण्डारी

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५ लुम्बिनी लायन्स विराटनगर किङ्स
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
छुटाउनुभयो कि?

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
फिचर (Home Main)

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
छुटाउनुभयो कि?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
छुटाउनुभयो कि?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
प्रतिक भट्ट
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्‍वालिफायरमा भिड्दै विराटनगर र लुम्बिनी

फाइनल प्रवेशका लागि दोस्रो क्‍वालिफायरमा भिड्दै विराटनगर र लुम्बिनी

च्याम्पियन्स लिगमा आर्सनलको लगातार छैटौं जित

च्याम्पियन्स लिगमा आर्सनलको लगातार छैटौं जित

चन्द्र विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा, पक्का गरे ७५ हजार डलर पुरस्कार

चन्द्र विश्व बक्सिङ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा, पक्का गरे ७५ हजार डलर पुरस्कार

लगातार जितको लयमा लुम्बिनी, काठमान्डुविरुद्ध बदला लिँदै क्‍वालिफायरमा

लगातार जितको लयमा लुम्बिनी, काठमान्डुविरुद्ध बदला लिँदै क्‍वालिफायरमा

काठमान्डुलाई हराउँदै लुम्बिनी दोस्रो क्वालिफायरमा, फाइनल पुग्न विराटनगरसँग खेल्ने

काठमान्डुलाई हराउँदै लुम्बिनी दोस्रो क्वालिफायरमा, फाइनल पुग्न विराटनगरसँग खेल्ने

काठमान्डु गोर्खाजले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य

काठमान्डु गोर्खाजले लुम्बिनीलाई दियो ११२ रनको लक्ष्य

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

वेबस्टोरिज

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ