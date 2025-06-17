जया बच्चनले खोलिन् अमिताभसँग बिहे गर्नुको कारण

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
हालै मात्र राज्यसभा सांसद तथा दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चनले भारतीय फिल्म क्षेत्रका महानायक अमिताभ बच्चनसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयमा खुलेर कुरा गरेकी छिन् । सो क्रममा उनले विवाहदेखि केही पारिवारिक विषयमा बोलिन् ।
जयाले बताएअनुसार उनले १३ वर्षको कलिलो उमेरमा आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गरेकी थिइन् । त्यो बेला उनले अभिनयलाई एक खेल जस्तै ठान्थिन् । र, उनलाई सबैले माया पनि गर्थे । त्यो समयको चर्चा गर्दै उनले आफूलाई भने केही हदसम्म बिग्रिएकी बच्चा मान्छिन् ।
जयाले सत्यजित रेको फिल्म ‘महानगर’ बाट आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन्।
अहिले जया बच्चन विवाह पुरानो संस्था भइसकेको बताउँछिन् । अनि आफ्नी नातिनी नव्यालाई समेत विवाह नगरोस् भन्ने सल्लाह दिन्छिन् । उनले आजका बच्चाहरू धेरै नै स्मार्ट भइसकेको बताइन् । नव्या केही दिनमा २८ वर्षकी हुँदैछिन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने, नकारात्मक कुरा फैलाउने मान्छेहरूबारे पनि बोलिन् । ‘यी मान्छेहरू को हुन् ? के उनीहरूलाई भारतीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्न तालिम दिइएको छ ? तपाईंहरू उनीहरूलाई मिडिया भन्नुहुन्छ । मेरो बुबा पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मेरो मनमा मिडियाका लागि धेरै इज्जत छ’ उनले भनिन्, ‘हातमा मोबाइल लिएर यिनीहरू सोच्छन् कि तपाईंको फोटो खिच्न सक्छन् । यस्ता कमेन्टहरू गर्न सक्छन् । कस्ता मान्छेहरू हुन् यिनीहरू ? कहाँबाट आउँछन् ? कस्तो शिक्षा छ यिनीहरूको ?’
त्यस्तै उनले पति अमिताभ बच्चनको अनुशासन असाध्यै मन पर्ने धारणा राखिन् । दुईबीचको फरकमा उनले अमिताभ बच्चन आफू जस्तो खुलेर नबोल्ने बताइन् । अमिताभलाई आफ्नो कुरा सही समयमा सही तरिकाले बोल्न आउने तर आफूलाई नआउने उनले बताइन् ।
यही व्यक्तित्व फरकका कारण आफूले अमिताभ बच्चनसँग विवाह गरेको उनले स्पष्ट पारिन् । राजनीतिमा आउँदा परिवारले उनलाई पूर्ण समर्थन गरेको र डोर-टू-डोर क्याम्पेनिङ पनि गरेको बताइन् ।
त्यस्तै उनले करियरको शीर्षमा पुगेर अभिनय छाडेकोबारे पनि केही कुरा बताइन् । त्यसबेला एउटै किसिमका रोलहरू आइरहेकाले आफू थाकिसकेको उनको भनाइ छ ।
