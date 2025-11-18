+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

69/1(9.6)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

0/0
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

69/1(9.6)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
0/0
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
69/1 (9.6)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

राजनीतिक अनिश्चितताले सुस्तायो सेयर बजार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १५:१८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सेयर बजार बिहीबार १.६६ अंकले घटेर नेप्से २६०७ अंकमा कायम भएको छ।
  • बजारको उतारचढाव न्यून रहँदा कारोबार रकम ३ अर्ब ४९ करोडमा सीमित भएको छ।
  • स्वस्तिक लघुवित्त र एसवाई प्यानलको मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ भने मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको मूल्य ८.४२ प्रतिशतले घटेको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सेयर बजार १.६६ अंक घटेको छ । सो कमीपछि नेप्से २६०७ अंकमा कायम भएको छ । दिनभर बजारको उतारचढाव न्यून रह्यो ।

दिनभर बजार अधिकतम २६१२ र न्यूनतम २६०२ अंकको बीचमा सीमित रह्यो । केही दिनयता बजार सुस्ताएको छ । अघिल्लो दिन जम्मा ७.८६ अंक घटेको बजार मंगलबार ७.३ अंक बढेको थियो । समग्रमा यो साताभर नै बजारको उतारचढाव न्यून देखिन्छ ।

संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्था र चुनावको अनिश्चितताले बजारमा खरिद तथा बिक्री दुवै पक्ष सुस्ताएको हो । ‘राजनीतिक माहोलमा स्पष्टता नदेखिएकाले बजारमा खरिद र बिक्री दुवै पक्ष केही कमजोर देखिएको छ’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाटले भने ।

बजारको उतारचढाव न्यून रहनुका साथै कारोबार रकम पनि ४ अर्ब मुनि खुम्चिएको छ । अघिल्लो दिन ३ अर्ब ७३ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३ अर्ब ४९ करोडको भयो ।

९८ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १४९ को घट्यो भने ११ को स्थिर रह्यो । सबै समूहको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । अघिल्लो दिन पनि सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रहेको थियो । आज बैंकिङ ०.१५, जीवन बीमा ०.१८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.९२, माइक्रोफाइनान्स ०.०९ तथा व्यापार ०.०७ प्रतिशत बढे ।

त्यस्तै विकास बैंक ०.१९, फाइनान्स ०.६५, होटल तथा पर्यटन ०.५४, हाइड्रोपावर ०.३६, लगानी ०.२९, निर्जीवन बीमा ०.१६ र अन्य समूह ०.६३ प्रतिशत घटे ।

दुई कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढ्यो । १० प्रतिशत बढ्ने कम्पनीमा स्वस्तिक लघुवित्त र एसवाई प्यानल छन् । त्यस्तै श्रीनगर एग्रिटेकको ५.९९, मोलुङ हाइड्रोपावरको ३.९१ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.४२ प्रतिशत घट्यो । त्यस्तै थ्रीस्टार हाइड्रोपावरको ४.७१, माथिल्लो मैलुङखोलाको ४.१० तथा इङवा हाइड्रोपावरको ३.०२ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।

आज धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा ङादी ग्रुप, श्रीनगर एग्रिटेक, सागर डिस्टिलरी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिवम् सिमेन्ट छन् ।

सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित