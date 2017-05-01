च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताको देउडा नाच (तस्वीरहरू)

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी छ ।
२७ मंसिरदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । काठमाडौं आइसकेका प्रतिनिधिहरू पार्टी मुख्यालयमा भेला हुन थालिसकेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका शीर्ष तहका नेताहरू पनि च्यासल पुगेर प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । नेताहरूले आ-आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिहरू तान्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशनलाई राजनीतिक जीवनको उत्सव मानेर प्रतिनिधिहरू पनि आपसी भेटघाट र खुसी साटासाट गरिरहेका छन् ।
सुदूरपश्चिमबाट आएका प्रतिनिधिहरूले देउडा गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनलाई उत्सव जस्तै बनाइरहेका छन् ।
देउडा गीतमा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरू झुमेका थिए ।
