च्यासलमा एमाले कार्यकर्ताको देउडा नाच (तस्वीरहरू)

0Comments
Shares
चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ मंसिर २५ गते १७:२५

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन सुरु हुन दुई दिन मात्रै बाँकी छ ।

२७ मंसिरदेखि सुरु हुने महाधिवेशनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू काठमाडौं आउने क्रम सुरु भइसकेको छ । काठमाडौं आइसकेका प्रतिनिधिहरू पार्टी मुख्यालयमा भेला हुन थालिसकेका छन् ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल लगायतका शीर्ष तहका नेताहरू पनि च्यासल पुगेर प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरिरहेका छन् । नेताहरूले आ-आफ्नो पक्षमा प्रतिनिधिहरू तान्नका लागि प्रयास गरिरहेका छन् ।

महाधिवेशनलाई राजनीतिक जीवनको उत्सव मानेर प्रतिनिधिहरू पनि आपसी भेटघाट र खुसी साटासाट गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाट आएका प्रतिनिधिहरूले देउडा गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेर महाधिवेशनलाई उत्सव जस्तै बनाइरहेका छन् ।

देउडा गीतमा एमाले नेता तथा कार्यकर्ताहरू झुमेका थिए ।

एमाले महाधिवेशन नेकपा एमाले
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
सम्बन्धित खबर

‘सरकारका मान्छेहरूले एमाले नेतृत्वमाथि षड्यन्त्र गरिरहेका छन्’

‘सरकारका मान्छेहरूले एमाले नेतृत्वमाथि षड्यन्त्र गरिरहेका छन्’
बच्चा च्यापेर कर्णालीबाट च्यासल आएकी कल्पनाको सन्देश- विभाजन होइन, एकताको महाधिवेशन बनाऔं

बच्चा च्यापेर कर्णालीबाट च्यासल आएकी कल्पनाको सन्देश- विभाजन होइन, एकताको महाधिवेशन बनाऔं
एमालेले महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाउने

एमालेले महाधिवेशनमा विदेशी पाहुना नबोलाउने
एमाले महाधिवेशन : विचार प्रधान कि अवसर ?

एमाले महाधिवेशन : विचार प्रधान कि अवसर ?
ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्

ईश्वरलाई महेशको सन्देश– महाधिवेशनपछि पनि सँगै काम गर्नुपर्छ भन्ने सम्झनुस्
एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभएका राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना के गर्दैछन् ?

एमालेको महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभएका राष्ट्रिय सभाका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सिना के गर्दैछन् ?

