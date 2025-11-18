+
सूर्यकुन्ड हाइड्रोले पायो आईपीओ अनुमति

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता प्राथमिक सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ।
  • कम्पनीले कुल जारी सेयरको २० प्रतिशत सर्वसाधारण समूहका लागि र ८० प्रतिशत संस्थापक समूहका लागि छुट्याएको छ।
  • निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको र कम्पनीले ११ मेगावाट माथिल्लो टाडी खोला आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं । सूर्यकुन्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनको अनुमति पाएको छ ।

कम्पनीले अंकित मूल्य १ सयका दरले १३ लाख ७९ हजार ३५० कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति पाएको हो । कुल जारी सेयरमा यो २० प्रतिशत हो । सर्वसाधारण समूहमा यो २० प्रतिशत र बाँकी ८० प्रतिशत सेयर संस्थापक समूहको रहनेछ ।

निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीले ११ मेगावाटको माथिल्लो टाडी खोला आयोजना सम्पन्न गरी व्यापारिक उत्पादन गरिरहेको छ । यसमा अपी पावरको उल्लेख्य स्वामित्व रहेको छ ।

