+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

26/3 (5.4)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

८६ बलमा १०९ रन आवश्यक

विराटनगर किंग्स 2025

26/3(5.4)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
26/3 (5.4)
VS
८६ बलमा १०९ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

प्रतिनिधिसभा चुनाव : काठमाडौं–२ बाट प्रतिमा गौतम सहित ६ जना सिफारिस

क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकले बिहीबार केन्द्रीय सदस्य गौतमसहित ६ जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:११

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ प्रतिमा गौतम काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–२ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ सिफारिसमा परेकी छन् ।

क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकले बिहीबार केन्द्रीय सदस्य गौतमसहित ६ जनाको नाम प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौं–२ बाट दीपकप्रसाद कुइँकेल, लोकेश ढकाल, कबिर शर्मा, मनिष कोइराला, उद्धवप्रसाद लामिछाने (यूपी) र शशांकश्री न्यौपानेको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस प्रतिमा गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधिसभा चुनाव : कांग्रेस प्रवक्ता महत नुवाकोट–१ बाट एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : कांग्रेस प्रवक्ता महत नुवाकोट–१ बाट एकल सिफारिस
प्रतिनिधिसभा चुनाव : भक्तपुर-२ बाट दुर्लभ थापासहित ८ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : भक्तपुर-२ बाट दुर्लभ थापासहित ८ जना सिफारिस
मंसिर २९ को मध्यरातमा कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण प्रणाली ‘लक’ हुने

मंसिर २९ को मध्यरातमा कांग्रेसको सदस्यता नवीकरण प्रणाली ‘लक’ हुने
आरजु देउवाको दाबी- मेरो घरमा नोट जलेको होइन

आरजु देउवाको दाबी- मेरो घरमा नोट जलेको होइन
काठमाडौं-५ मा कांग्रेस प्रवक्ता महत र प्रदीप, रजनीसहित ५ जना सिफारिस

काठमाडौं-५ मा कांग्रेस प्रवक्ता महत र प्रदीप, रजनीसहित ५ जना सिफारिस
मापदण्डविपरीत उम्मेदवार सिफारिस नगर्न कांग्रेसको निर्देशन

मापदण्डविपरीत उम्मेदवार सिफारिस नगर्न कांग्रेसको निर्देशन

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित