+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

47/4 (8.1)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

७१ बलमा ८८ रन आवश्यक

विराटनगर किंग्स 2025

47/4(8.1)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
47/4 (8.1)
VS
७१ बलमा ८८ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

काठमाडौं–८ बाट सपना राजभण्डारीसहित ६ जना सिफारिस

नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का लागि प्रत्यक्षतर्फ सपना राजभण्डारी जोशी सिफारिसमा परेकी छन्।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:११
सपना राजभण्डारी जोशी

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का लागि सपना राजभण्डारी जोशीलाई प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस गरेको छ।
  • क्षेत्रीय कार्यसमितिले समानुपातिकतर्फ राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ र बद्री नेपाललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • राष्ट्रिय सभाका लागि कृष्णा अमात्यलाई सिफारिस गरिएको छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ का लागि प्रत्यक्षतर्फ सपना राजभण्डारी जोशी सिफारिसमा परेकी छन्।

विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य राजभण्डारी कांग्रेसका दिवंगत नेता नवीन्द्रराज जोशीको धर्मपत्नी हुन्।

उनी महासमिति सदस्य पनि छन् । यस्तै प्रत्यक्षतर्फ जोशीसहित राजु खरेल, मुस्कान गौतम, रविन्द्रलाल श्रेष्ठ, डा. अमितसिंह कार्की, राजुराज जोशीको नाम सिफारिस भएको हो ।

क्षेत्रीय कार्यसमितिले समानुपातिकतर्फ राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, बद्री नेपाल र राष्ट्रिय सभामा कृष्णा अमात्य सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सपना राजभण्डारी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारबारे केपी ओली भन्छन्– भीम आचार्य निर्दोष छन्

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारबारे केपी ओली भन्छन्– भीम आचार्य निर्दोष छन्
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा परेकोमा भीम आचार्य असन्तुष्ट

पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा परेकोमा भीम आचार्य असन्तुष्ट
प्रतिनिधिसभा चुनाव : काठमाडौं–२ बाट प्रतिमा गौतम सहित ६ जना सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : काठमाडौं–२ बाट प्रतिमा गौतम सहित ६ जना सिफारिस
रेमिट्यान्स कारोबारमा अनियमितता बढेपछि राष्ट्र बैंकले बढायो सुपरीवेक्षकीय दायरा

रेमिट्यान्स कारोबारमा अनियमितता बढेपछि राष्ट्र बैंकले बढायो सुपरीवेक्षकीय दायरा
हिरक महोत्सवमा ‘होटल एक्स्पो’ गर्दै हान

हिरक महोत्सवमा ‘होटल एक्स्पो’ गर्दै हान
प्रतिनिधिसभा चुनाव : कांग्रेस प्रवक्ता महत नुवाकोट–१ बाट एकल सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनाव : कांग्रेस प्रवक्ता महत नुवाकोट–१ बाट एकल सिफारिस

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित