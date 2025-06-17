+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

21/3 (3.6)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

९६ बलमा ११४ रन आवश्यक

विराटनगर किंग्स 2025

21/3(3.6)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

134/8(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
21/3 (3.6)
VS
९६ बलमा ११४ रन आवश्यक
लुम्बिनी लायन्स 2025
134/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

हिरक महोत्सवमा ‘होटल एक्स्पो’ गर्दै हान

महोत्सवमा दुई दिने ‘होटल एक्स्पो २०२६’  आयोजना हुनेछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २५ गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • होटल एसोसिएसन नेपालले स्थापनाको ६० वर्ष पूरा भएसँगै २ माघ हिरक जयन्ती मनाउने भएको छ।
  • २ र ३ माघमा दुई दिने ‘होटल एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुनेछ जसमा ५० भन्दा बढी स्टल रहनेछन्।
  • कार्यक्रममा ‘नेपाल होटल इयर बुक २०२६’ र सात प्रदेशका मौलिक खानाको ‘फुड बुक’ सार्वजनिक गरिने छ।

२५ मंसिर, काठमाडौं । होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले स्थापनाको ६० वर्ष पुगेको अवसरमा आगामी २ माघ हिरक जयन्ती मनाउने भएको छ ।

उक्त अवसरमा विगतदेखि हालसम्म पर्यटन तथा होटल क्षेत्रमा भए गरिएका सफलता, सम्भावना र चुनौतीबारे चर्चा हुनेछ । हान स्थापना दिवसका अवसरमा दुई वर्षदेखि मनाइँदै आएको सत्कार दिवस समेत मनाइने छ ।

सोही अवसरमा २ र ३ माघमा दुई दिने ‘होटल एक्स्पो २०२६’  आयोजना हुनेछ । एक्स्पोमा होटलमा आवश्यक पर्ने ५० भन्दा बढी विभिन्न सरसामानका स्टल रहनेछन् भने विभिन्न कम्पनीले प्रायोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने हानले जनाएको छ ।

‘टेक पावर्ड हस्पिटालिटी’ थिममा आयोजित हिरक जयन्तीका अवसरमा ख्यातिप्राप्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताले आतिथ्य उद्योगमा भए गरेका असल अभ्यास जानकारी गराउने छन् ।

होटलहरूमा प्रयोग भइरहेका अटोमेसन, प्रविधिमैत्री व्यवसाय सञ्चालन तथा एआई सहित सेवा प्रवाह लगायत विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिने हानले जनाएको छ ।

यसैगरी ‘नेपाल होटल इयर बुक २०२६’ का साथै सात प्रदेशका ६० थरीका मौलिक रैथाने खानाको संग्रह ‘फुड बुक’ सार्वजनिक गरिने छ भने आमन्त्रित स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई उक्त मौलिक परिकारबाट सत्कार गरिने छ ।

कार्यक्रममा मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पहिचान गराउने होटल तथा पर्यटन उद्योगले अर्थतन्त्रमा पुर्‍याएको योगदान, यसबाट सिर्जित रोजगारी चर्चा गरिने छ ।

पछिल्लो समय देशभरि द्रुत गतिमा नयाँ ठूला होटल खुल्ने क्रमले  व्यापकता पाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन ब्रान्डका होटलको आकर्षणले अझ यसलाई उजागर गरेको छ । मुलुकका केही गन्तव्यमात्र नभएर सात प्रदेशमा पर्यटन चलायमान बनाउन पनि यस कार्यक्रमले मद्दत गर्ने हानका अपेक्षा छ ।

कार्यक्रममा होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने विशिष्ट व्यक्तित्वलाई सम्मानित गरिने हानले जनाएको छ । यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न संघसंस्थालाई हानले अपिल गरिसकेको छ ।

हान हिरक महोत्सव होटल एक्स्पो होटल एसोसिएसन नेपाल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित