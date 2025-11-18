News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२५ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस उदयपुरले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र-१ र २ बाट तीन/तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
कांग्रेस उदयपुरका क्षेत्रीय सचिव सन्तोष कोइरालाले बिहीबार प्रत्यक्षतर्फ क्षेत्र नम्बर १ र २ बाट ३/३ जनाको नाम सिफारिस भएको बताए।
उनका अुनसार उदयपुर क्षेत्र नम्बर-१ बाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. नारायण खड्कासहित लक्ष्मी परियार र विदुर बस्नेतको नाम सिफारिस भएको हो ।
२०६४ सालदेखि लगातार चार पटक दयपुर–१ बाट निर्वाचित भएका डा.खड्का पाँचौ पटकका लागि पनि सिफारिस भएका हुन् ।
यस्तै उदयपुर क्षेत्र-२ बाट सन्दीपकुमार थापा, कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र सरस्वती ढुंगानाको नाम सिफारिस गरेको कांग्रेस उदयपुरका सचिव कोइरालाले बताए ।
यस्तै उदयपुर कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ नारायण बहादुर कार्की, सत्यनारायण चौधरी, सीता राई र राम कुमार साहको नाम सिफारिस गरेको छ ।
राष्ट्रिय सभातर्फ भने हेरम्बबहादुर थापा, अर्जुन कुमार खड्का, प्रमिला राई र भोजराज खतिवडाको नाम सिफारिस गरेको सचिव कोइरालाले बताए।
