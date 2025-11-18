प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : नवलपरासी पश्चिम–२ मा देवेन्द्रराज कंडेल एकल सिफारिस

२५ मंसिर, बुटवल । फागुन २१ मा तोकिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नं २ मा पूर्व राज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कंडेलको नाम एकल सिफारिस भएको छ ।
कांग्रेस क्षेत्रीय समिति सभापति माधव पाण्डेले प्रत्यक्षतर्फ कंडेलको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको जानकारी दिए ।
यस्तै समानुपातिकतर्फ विक्रमप्रसाद यादव र सुनिताकुमारी सुवेदी तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यमा अर्जुनकुमार पोखरेल र चन्दा चौधरीलाई सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय सभापति पाण्डेले जानकारी दिए ।
पार्टीभित्र संस्थापन पक्षका कंडेल २०७९ को चुनावमा राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानसँग पराजित भएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4