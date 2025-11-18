अरुणाचल प्रदेशमा ट्रक दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु

२५ मंसिर, काठमाडौं । भारतको अरुणाचल प्रदेशमा पर्ने अन्जा जिल्लाको छागलागाम नजिकै मजदुर सवार ट्रक दुर्घटना हुँदा २१ जनाको मृत्यु भएको छ ।
ट्रक पहाडी बाटोबाट भीरमा खस्दा २१ जनाको मृत्यु भएको हो ।
अन्जा प्रहरीले घटना सोमवार रात ९ बजे आसपास भए पनि बिहीबारमात्रै जानकारीमा आएको बताएको छ । दुर्घटनामा परी घाइते भएका एक मजदुर आफैं प्रशासनसमक्ष पुगेर घटनाबारे बताएपछि दुर्घटनाबारे जानकारी भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
दुर्घटनाको पुष्टि गर्दै अन्जा जिल्लाका पुलिस प्रमुख अनुराग द्विवेदीले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘२२ मजदुरहरू लिएर असमबाट अरुणाचल प्रदेश आउँदै गरेको ट्रक छागलागामभन्दा १० किलोमिटर अगाडि पहाडबाट गहिरो भीरमा खसेको छ ।’
प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म १३ मजदरको शव फेला परेको छ । बाँकी शवको खोजी कार्य भइरहेको छ ।
दुर्घटनामा बचेका बुद्धेश्वर नाम गरेका मजदुरले स्थानीय मिडियासमक्ष रातको समय गाडी चिप्लिएर सिधै गहरी भीरमा खसेको र अध्याँरोका कारण को कहाँ थिए भन्नेबारे थाहा नभएको बताएका छन् ।
