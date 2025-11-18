महोत्तरी-१ बाट कल्याण गुरुङसहित ६ जनाको नाम सिफारिस

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको महोत्तरी-१ बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फ ६ जनाको नाम सर्वसम्मतरुपमा सिफारिस गरिएको छ।
- महोत्तरी क्षेत्र-१ को संयुक्त बैठकले कल्याण कुमार गुरुङ, सीताराम भण्डारी, चिरन्जीवि हमाल, मुकेश काफ्ले, रेखा यादव र पोषण थापाको नाम सिफारिस गरेको छ।
- प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ ८ जनाको र राष्ट्रिय सभामा मधेश प्रदेशका महिला, दलित, अपांग वा अल्पसंख्यक समूहका नाम पनि सर्वसम्मतरुपमा सिफारिस गरिएको छ।
२५ मंसिर, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको महोत्तरी-१ बाट प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारको लागि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य कल्याण कुमार गुरुङसहित ६ जनाको नाम सिफारिश सर्वसम्मतरुपमा गरिएको छ।
महोत्तरी जिल्लाको क्षेत्र -१ को क्षेत्रीय कार्य समिति, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरु र सो क्षेत्रका जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरुको संयुक्त बैठकले केन्द्रीय सदस्य कल्याण कुमार गुरुङ, सीताराम भण्डारी, चिरन्जीवि हमाल, मुकेश काफ्ले, रेखा यादव र पोषण थापाको नाम सर्वसम्मतरुपमा सिफारिस गरेको छ।
यसैगरि प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ ८ जनाको र राष्ट्रिय सभामा मधेश प्रदेशमा खाली हुने महिला, दलित, अपांग वा अल्पसंख्यक र अन्य समुहमा पनि नामहरु सर्वसम्मतरुपमा सिफारिस गरिएको जानकारी सो बैठकमा सहभागी एक महाधिवेशन प्रतिनिधिले गराएका छन् ।
