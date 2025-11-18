+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

स्थानीयले अवरुद्ध गरेको अरनिको राजमार्ग खुल्यो

स्थानीयले अबको ६० दिनमा सडक निर्माण कार्य सुरू नगरे पुन: इको पहिरोबाट सडक अवरुद्ध गर्ने निर्णय नै गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १०:२५
Listen News
0:00
0:30
🔊

२८ मंसिर, काभ्रेपलाञ्चोक । यही मंसिर २० गतेदेखि स्थानीयवासीले अवरुद्ध गरेको अरनिको राजमार्ग शनिबार बेलुकादेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

अरनिको राजमार्ग कोदारीस्थित इको पहिरोमा स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेपछि नाका ८ दिनदेखि बन्द थियो । बाढी र पहिरोले बस्ती जोखिम भएको भन्दै स्थानीयले सडक सञ्चालनमा रोक लगाएका थिए ।

गत असोज २ गते स्थानीयवासी, सडक विभागसडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटलगायतको उपस्थितिमा कात्तिक महिनामा राजमार्ग निर्माण र पहिरो नियन्त्रणको लागि टेन्डर निकाल्ने सहमति भएपनि अर्को एक महिना ढिला भएपछि स्थानीयले सडक अवरोध गरेका थिए ।

शुक्रबार दिउँसो स्थानीय र सडक डिभिजन कार्यालयबीच भएको वार्ता असफल भएको थियो । स्थानीयले सडक निर्माण कार्य तत्काल सुरु नगरे सडक संचालन हुन नदिने बताएपछि शुक्रबार स्थानीय र सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटबीच भएकको वार्ता असफल भएको थियो ।

वार्ता असफल भएपछि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले ४८ करोड ४९ लाख लागत बराबरको टेन्डर निकालेको छ । टेन्डरका लागि ३५ दिन अवधि लाग्ने र त्यसपछि मात्रै काम हुने सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट बताएको छ ।

राजमार्ग निर्माणइको पहिरो नियन्त्रण र बस्ती सरंक्षणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोटले टेन्डर आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेपछि शनिबार स्थानीय पालिका र स्थानीयवासी र विभिन्न ट्रान्सपोर्टका प्रतिनिधिसँगको छलफल पछि स्थानीय आफैंले राजमार्ग खुलाएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोदारीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक जगत राईले जानकारी दिए ।

तरस्थानीयले अबको ६० दिनमा सडक निर्माण कार्य सुरू नगरे पुन: इको पहिरोबाट सडक अवरुद्ध गर्ने निर्णय नै गरेका छन् ।

सडक सञ्चालनमा आँएसगै सीमा क्षेत्रमा रोकिएका कन्टेनर र इभी गाडीहरू भन्सार यार्ड जान थालेका छन् । सडक बन्द हुँदा फलफूललगायत कुहिएको व्यावसायिहरुले बताएका छन् ।

स्थानीयले गत आसोज २० गते ‘वार्षिक २०औ अरब राजश्व संकलन हुने नाकालाई वेवास्ता किन दशकौसम्म पहिरो नियन्त्रण किन गरिएन हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकार खै सरकार कहाँ छ अब हामी मौखिक प्रतिबद्धता र कागजी प्रक्रिया मान्दैनौंतत्काल समाधानको कार्य सुरू गरियोस’ भन्ने माग राखेर राजमार्ग बन्द गराएका थिए ।

स्थानीयले पहिरोका कारण माथिल्लो भेगमा रहेको बस्ती जोखिममा रहेको र कुनै पनि बेला ठूलो विपद् निम्तिन सक्ने खतरा बढेकोले दिगो रुपमा सडक निर्माणको माग गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गुम्बाडाँडामिलन बजारलालबिर चोकचौकीडाँडागुम्बाडाँडाकोदारी गुम्बाकुदुङताक्पासातार्तुङक्युसाछेर्माङडमारतामाङ गुम्बा गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा छ ।

अरनिको राजमार्ग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

भोटेकोशीका स्थानीयले गरे अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध

भोटेकोशीका स्थानीयले गरे अरनिको राजमार्ग अवरुद्ध
अरनिको राजमार्ग १० घण्टापछि खुल्यो, अरनिको बस बाहेकका सवारी सञ्चालनमा

अरनिको राजमार्ग १० घण्टापछि खुल्यो, अरनिको बस बाहेकका सवारी सञ्चालनमा
अरनिको राजमार्गको दोलालघाट नजिक खसेको सुक्खा पहिरोमा दुई जना घाइते

अरनिको राजमार्गको दोलालघाट नजिक खसेको सुक्खा पहिरोमा दुई जना घाइते
अरनिको राजमार्गमा यातायात चल्न थाल्यो

अरनिको राजमार्गमा यातायात चल्न थाल्यो
बीपी र अरनिको राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई नि:शुल्क खाना र बासको व्यवस्था

बीपी र अरनिको राजमार्गमा अलपत्र यात्रुलाई नि:शुल्क खाना र बासको व्यवस्था
अरनिको राजमार्गको पकुचामा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध

अरनिको राजमार्गको पकुचामा पहिरो खसेर सडक अवरुद्ध

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories
सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित