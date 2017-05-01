+
जीवन विकास लघुवित्तले १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १४:१३
२८ मंसिर, विराटनगर । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने भएकाे छ ।

लघुवित्तको सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षकाे मुनाफाबाट चुक्ता पूँजीकाे कुल १४.७३६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । जसमा १४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७३६८ प्रतिशत नगद लाभांश छ ।

जीवन विकासले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट पनि शेयरधनीलाई १४ प्रतिशतका दरले नै बोनस सेयर उपलब्ध गराएकाे थियाे ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले जनाएकाे छ ।

काेशी, मधेश र बागमती प्रदेशमा साढे तीन लाख सदस्यकाे घरदैलाेमा पुगेर वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेकाे जीवन विकासको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख ७१ हजार ५४६ रुपैयाँ छ ।

१४ प्रतिशतका दरले हुने २१ करोड ५० लाख ६४ हजार ५४ रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरणपश्चात् संस्थाको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३५ हजार ६०० रुपैयाँ पुग्नेछ ।

जीवन विकास लघुवित्त
प्रतिक्रिया
