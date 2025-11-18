सिंहदरबार गेटमा जेनजी घाइते युवाको धर्ना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सिंहदरबार गेटमा जेनजी घाइते युवाहरूले आइतबार दिउँसो धर्ना दिएका छन्।
- प्रहरीले उनीहरूलाई धर्ना रोकेर वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ।
२८ मंसिर, काठमाडौं । सिंहदरबार गेटमा जेनजी घाइते युवाहरूले धर्ना दिएका छन् । आइतबार दिउँसो गेटमा पुगेर उनीहरूले आफ्ना माग पूरा गर्न माग गर्दै धर्ना दिएका हुन् ।
अहिले उनीहरूलाई प्रहरीले धर्ना रोकेर वार्तामा सहभागी हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।
