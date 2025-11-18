+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुमनालाई प्रश्न– तपाईं अचेल कता उभिनुभएको?

सुमनासँग रास्वपापछिको राजनीतिक यात्राबारे खुलस्त संवाद

यति बेला सुमना श्रेष्ठ कुन बाटो लाग्ने भन्ने अलमल र द्विविधामा देखिन्छिन् । यद्यपि, यो आफ्नो द्विविधा नभई नयाँ शक्तिहरू बीच न्यूनतम समझदारी र साझेदारीका लागि प्रयासकै रूप भएको उनको दाबी छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २८ गते १९:४०

२८ मंसिर, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेर बाहिरिएकी सुमना श्रेष्ठ हिजोआज वैकल्पिक युवा समूह, नयाँ पार्टीहरू बीच तालमेल तथा एकताका लागि लागिरहेकी छन् । उनको प्रयासले सार्थकता पाइसकेको छैन, बरु उनकै सहभागितालाई लिएर समेत अनेक प्रश्न, आशंका र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् ।

रास्वपा सांसदका रूपमा सुमनाले संसद्‍मा खेलेको भूमिका प्रशंसित थियो । छोटो समय शिक्षामन्त्री बन्दा उनले सुधार र परिवर्तनका लागि सम्भावना देखाइन् । पार्टी सहमहामन्त्री रहे पनि रास्वपाको आन्तरिक जीवनमा भने उनले खासै छाप छाड्न सकिनन् । पार्टी छाड्ने बेला नेतृत्वप्रति प्रशस्त असहमति र प्रश्न उठाए पनि आफैं नेतृत्वमा रहेका बेला त्यसलाई सुधार्न कोसिस नगरेको अपजस सुमनाप्रति छ ।

यति बेला सुमना श्रेष्ठ कुन बाटो लाग्ने भन्ने अलमल र द्विविधामा देखिन्छिन् । यद्यपि, यो आफ्नो द्विविधा नभई नयाँ शक्तिहरूबीच न्यूनतम समझदारी र साझेदारीका लागि प्रयासकै रूप भएको उनको दाबी छ ।

अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले यो संवादमा सुमना श्रेष्ठसँग उनको पछिल्लो राजनीतिक यात्रा, अन्तरजिल्ला मतदान, चुनावी रणनीति तथा नयाँ शक्ति निर्माणका सम्भावनाबारे कुराकानी गरेका छन् ।

तस्वीर/भिडियो : कमल प्रसाईं

सुमना श्रेष्ठ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कहाँ छ ? भन्नेलाई सुमनाको जवाफ- एकतामा

कहाँ छ ? भन्नेलाई सुमनाको जवाफ- एकतामा
कुलमानको पार्टी घोषणा सभामा पुगिन् सुमना श्रेष्ठ

कुलमानको पार्टी घोषणा सभामा पुगिन् सुमना श्रेष्ठ
सुमनालाई प्रश्न : नाम र चिह्नमा सहमति नभएर उज्यालो नेपाल पार्टीमा नजोडिनुभएको हो ?

सुमनालाई प्रश्न : नाम र चिह्नमा सहमति नभएर उज्यालो नेपाल पार्टीमा नजोडिनुभएको हो ?
संसद् पुनर्स्थापना बहस चलाउनु युवा क्रान्तिको मर्म विपरीत : सुमना श्रेष्ठ

संसद् पुनर्स्थापना बहस चलाउनु युवा क्रान्तिको मर्म विपरीत : सुमना श्रेष्ठ
रास्वपालाई सुमनाको आग्रह- ‘स्टेकहोल्डर हुँ’ भन्दै गर्दा उजाडिएका काख र रित्तिएका सिउँदो सम्झनू

रास्वपालाई सुमनाको आग्रह- ‘स्टेकहोल्डर हुँ’ भन्दै गर्दा उजाडिएका काख र रित्तिएका सिउँदो सम्झनू
सुमनालाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउन कुनै कार्यदल बनेको छैन : अर्याल

सुमनालाई पार्टीमा फिर्ता बोलाउन कुनै कार्यदल बनेको छैन : अर्याल

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories
यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

यी हुन् विश्वका सुन्दर चर्च

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित