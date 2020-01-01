पाल्पामा भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ

२९ मंसिर, पाल्पा । पाल्पामा अवैध भरुवा बन्दुकसहित एक जना पुरुषलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
तानसेन नगरपालिका–९, डाँडाडुमका ६९ वर्षीय हुमबहादुर सोमैलाई अवैध भरुवा बन्दुकसहित नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अस्थायी प्रहरी पोष्ट माडीफाँटबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोमैलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सोमैले आफ्नै जग्गामा अवैध भरुवा बन्दुक घाममा सुकाइराखेको अवस्थामा फेला पारेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी होमबहादुर चौधरीले बताए ।
