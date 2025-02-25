अन्तर वडा राष्ट्रिय टेबलटेनिस मंगलबारदेखि

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२८ मंसिर, काठमाडौं । स्पिन इभेन्ट्सको व्यवस्थापन तथा स्पिन टेबलटेनिस क्लबको आयोजनामा पाँचौं अल नेपाल अन्तर वडा राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रतियोगिता मंगलबारदेखि हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा पुरुष/महिला सिंगल्ससहित विभिन्न ११ स्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक क्लबका अध्यक्ष सुमन शाक्यले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराए । ३ स्पर्धामा बाहेक सबैमा नगद पुरस्कार राखिएको छ ।
प्रतियोगितामा ४ सय ५० खेलाडीको सहभागिता रहने जानकारी दिइयो । प्रतियोगितालाई अनरले मुख्य प्रायोजन गर्ने भएको छ भने एनआईइसी कन्सल्टेन्सी र एभरेष्ट फेसनले सह–प्रायोजन गर्ने भएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
पदक संख्याका आधारमा १ वडालाई टिम च्याम्पियन घोषणा गरिने छ । पाँचदिने प्रतियोगिताका खेलहरु लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा खेलाइने छ ।
