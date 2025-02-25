+
English edition

नेपाल नेशनल माउन्टेन बाइक च्याम्पियनसिप पुसको पहिलो साता हुने

२०८२ मंसिर २९ गते १४:४२

अनलाइनखबर

अनलाइनखबर

नेपाल नेशनल माउन्टेन बाइक च्याम्पियनसिप पुसको पहिलो साता हुने
२९ मंसिर, काठमाडौं । नेपाल साइक्लिङ संघको आयोजनामा नेपाल नेसनल माउन्टेन बाइक च्याम्पियनसिप पुस पहिलो साता आयोजना हुने भएको छ । संघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै च्याम्पियनसिप पुस ४ र ५ गते (डिसेम्बर १९-२०) मा आयोजना हुने जानकारी गराएको हो ।

च्याम्पियनसिपअन्तर्गत २० औं राष्ट्रिय एमटिबी क्रस कन्ट्री र स्राम १२ औं राष्ट्रिय एमटिबी डाउन हिल च्याम्पियनसिप समावेश हुनेछ । स्राम १२औं राष्ट्रिय एमटिबी डाउनहिल प्रतियोगिता (पुरुष, महिला, जुनियर, मास्टर र युथ समूह) तथा २० औ क्रस कन्ट्री एमटिबी प्रतियोगिता (पुरुष, महिला, जुनियर, मास्टर र युथ समूह) विधा आयोजना गरिनेछ ।

यो प्रतियोगिता काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा रहेको शहीद स्मारक पार्कमा आयोजना हुने नेपाल साइक्लिङ संघले जनाएको छ ।

च्याम्पियनसिपमा डाउनहिलमा ५० जना (महिला, पुरुष, मास्टर र युथ) र क्रस कन्ट्रीमा ५० जना (महिला पुरुष, मास्टर र युथ) खेलाडीले सहभागिता जनाउने संघका अध्यक्ष सुदिप पाैडेलले जानकारी दिए ।

यस प्रतियोगितामा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूबाट राष्ट्रियस्तरका खेलाडीहरु सहभागी हुने संघले जनाएको छ ।

हरेक ईभेन्टका विजेताहरूलाई मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगितामा बजेट कम भएकोले नगद पुरस्कार राशी नरहेको संघका अध्यक्ष सुदिप पाैडेलले बताए । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका अध्यक्ष दिपक रिसालले प्रतियोगिताको विजेता खेलाडीलाई नगद पुरस्कार प्रदान गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

यस प्रतियोगिता आयोजनाका फागि गोकर्णेश्वर नगरपालिका, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, नेपाल ओलम्पिक कमिटी, स्राम, काठमाडौं बाइक स्टेशन, ट्रायल बिल्डर्स नेपाल, शहीद स्मारक र शान्ति पार्क, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाली चुलो रेस्टुरेन्ट र प्रो स्पोर्टस लगायतका संस्थाहरू रहेका छन् ।

प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने खेलाडीहरूले नेपाल साइक्लिङ संघको आधिकारिक वेबसाइटमा नाम दर्ता गर्न सक्नेछन् । नेपालको साइक्लिङ खेलको प्रवर्धन र विकासका लागि यो प्रतियोगिता गर्न लागेको संघका अध्यक्ष पाैडेलले बताए ।

यस्तै संघका महासचिव रन्जन भण्डारीले यो गेम जित्ने खेलाडीको नाम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पठाउने र जित्ने खेलाडीले १०० अंक पाउने बताए । यो प्रतियोगिता अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि सेलेक्सन टुर्नामेन्टको रुपमा पनि रहेको संघले जनाएको छ ।

यस प्रतियोगिताको माध्यमबाट नेपालमा माउन्टेन बाइकिङ खेलको स्तर उकास्न, नयाँ पतिभाहरू चिनाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका लागि खेलाडीहरू तयार पार्ने लक्ष्य रहेको अध्यक्ष सुदिप पाैडेलले जानकारी दिए ।

गोकर्णेश्वर नगरपालिका प्रमुख रिसालले प्रतियोगिता हुने स्थान सहिद पार्कमा पहिला १३औं साग पनि भएको र अहिले पनि सोही स्थानमा हुनुपर्छ भनेर संघसँग सहकार्य गरेको बताए । साथै उनले अन्य खेललाई पनि सहयोग गरेको बताए ।

नगरपालिकाले शहीद पार्कमा ट्रयाक बनाउनका लागि नगरपालिकाले आर्थिक रुपमा पनि सहयोग गरेको बताए ।

सहिद स्मारक पार्कका अध्यक्ष सुदर्शन सिग्देलले साईक्लिङ च्याम्पियनसिपका लागि भाैतिक पूर्वाधार तयारी सम्पन्न भएको र सम्पूर्ण स्थान तयार गरेको बताए ।

च्याम्पियनसिपको रेस डिरेक्टर देवेन्द्र बस्न्यातले संघसँग बजेट अभाव भएकोले नगरपालिकाको सहयोगमार्फत ट्रयाक तयार पारेको बताए ।

प्रतियोगिताको सहयोगी मध्ये एक स्रामका निर्देशक प्रयास तामाङ स्रामको भर्खर ड्रिस्टिबुट लिएको र साईकलको गियरहरु बनाउने कम्पनी भएको बताए र यस च्याम्पियनसिपमा सानो सहकार्य गरेको तामाङले बताए ।

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

अनलाइनखबर
