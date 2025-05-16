+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई कारबाही गर’

ज्योति विकास बैंक बर्दिबासका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति बैंकले निन्दा जनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २९ गते १८:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • ज्योति विकास बैंकले बर्दिबासका कर्मचारीमाथि नियोजित रूपमा दुर्व्यवहार र आक्रमण भएको घटनाको घोर निन्दा जनाएको छ।
  • कर्जाको किस्ता छलफलका लागि पुगेका कर्मचारीलाई ऋणी र सहयोगीले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ।
  • बैंकले आपराधिक कार्य विरुद्ध कडा कारबाही र सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

२९ मंसिर, काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक बर्दिबासका कर्मचारीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति बैंकले निन्दा जनाएको छ ।

रुपनी शाखाबाट ऋण लिएका सप्तकोशी इन्टिग्रेटेड एग्रो फर्म प्रालिका सञ्चालकले कर्जाको किस्ता नियमित गर्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न भन्दै बोलाएपछि क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासका २ कर्मचारी फर्ममा पुगेका थिए ।

सो क्रममा फर्मका सञ्चालक तथा ऋणी र निजका परिवार तथा सहयोगीले कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिई नियोजित रुपमा दुर्व्यवहार गर्दै आक्रमण गरेको बैंकले स्पष्ट पारेको छ ।

‘छलफलका लागि खटाइएका कर्मचारीहरूलाई नियन्त्रणमा लिई नियोजित रूपमा दुर्व्यवहार गर्दै ज्यान मार्ने उद्देश्यले आक्रमण गरिएको आपराधिक घटनाको घोर भत्सर्ना गर्दछौं’ बैंकले एक विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

अपराधिक मनोवृत्तिले सुनियोजित ढंगबाट कर्मचारीलाई घन्टौंसम्म आफ्नो नियन्त्रणमा लिई बहालवाला उपमेयर समेतको संलग्नतामा यो घटना भएको बैंकको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई धितो लिलामी स्थगनको निर्णय लिखित रुपमा तत्काल केन्द्रीय कार्यालयबाट पत्र उपलब्ध नगराएमा ज्यान लिने धम्की दिएको अवस्थामा सुरक्षा निकायबाट कुनै सहयोग नपाएपछि बैंकलाई विकल्पविहीन अवस्थामा उक्त पत्र लेख्न बाध्य बनाइएको छ’ बैंकले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न अराजक तथा अपराधिक गतिविधिको निशानामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू परिरहेका छन् । यस्ता आपराधिक कार्यहरूको घोर निन्दा तथा भत्सर्ना गर्दै अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्न बैंकले माग गरेको छ ।

साथै आपराधिक मनसायले गरिने कार्यविरुद्ध ज्योति विकास बैंकले सधैं कडा रूपमा उभिने प्रतिबद्धता जनााएको छ ।

ज्योति विकास बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories
गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

गर्भाधानका लागि सबैभन्दा उपयुक्त उमेर कुन हो ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित