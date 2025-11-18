+
कोरोनाकालमा बन्द भएको नाका अझै नखोलेको भन्दै आमरण अनशन

रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ रामपुर खापमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय खुलाउन सिमाना संघर्ष समितिका अध्यक्ष तजमुल हक (पूर्व शिक्षक) आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि आमरण अनशन बसेका हुन् ।

२०८२ पुष १ गते ७:४८

  • रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ रामपुर खापमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय खोल्न सिमाना संघर्ष समितिका अध्यक्ष तजमुल हकले १ पुसदेखि आमरण अनशन बसेका छन्।
  • कोरोना संक्रमणका कारण रामपुर खाप सीमाबाट चारपांग्रे सवारी साधन आवतजावत बन्द गरिएको छ र सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपीले नाका अहिलेसम्म खोल्न सकेको छैन।
  • सीमाबन्दीले सिमावर्ती गाउँका स्थानीय बासिन्दाले घरायसी सामान किनमेल गर्न सीमापारी जान नपाएको गुनासो गरेका छन्।

१ पुस, जनकपुरधाम । करोना संक्रमण फैलिएको बेला बन्द गरिएको नाका अहिलेसम्म नखोलिएको भन्दै रौतहटका एक व्यक्ति आमरण अनशन बसेका छन् ।

रौतहटको परोहा नगरपालिका–९ रामपुर खापमा रहेको छोटी भन्सार कार्यालय खुलाउन सिमाना संघर्ष समितिका अध्यक्ष तजमुल हक (पूर्व शिक्षक) आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि आमरण अनशन बसेका हुन् ।

कोरोना संक्रमण अघिसम्म खुल्ला रहेको रामपुर खाप सीमाबाट चारपांग्रे सवारी साधन आवत–जावत पूर्णरुपमा बन्द गरेका गरिएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी रामपुर खापले बन्द गरेपछि आजसम्म सो खोलेको छैन।

सीमानाका बन्द हुँदा सिमावर्ती गाउँका स्थानीय बासिन्दा घरायसी सामान किनमेल गर्न सीमापारी जान नपाएको गुनासो छ ।

एकवर्ष अघि पनि त्यहाँ स्थानीय अनसन बसेका थिए । सम्बन्धित निकायबाट आश्वासन पाएपछि तोडिएको थियो । तर हालसम्म कार्यान्वयन नगरेपछि खाप छोटी भन्सारको प्रांग्रणमा तजमुल हक आमरण अनसन बसेका हुन् ।

आमरण अनशन कोरोनाकाल
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

