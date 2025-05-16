टाइटानिक, अवतार निर्देशक जेम्स क्यामरुन अर्बपतिको सूचीमा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- फोर्ब्सले हलिउड निर्देशक जेम्स क्यामरुनलाई अर्बपतिको रुपमा घोषणा गरेको छ।
- क्यामरुनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलर कमाएका छन्।
- उनले नयाँ फिल्म 'अवतार : फायर एण्ड एश' बाट कम्तिमा २०० मिलियन डलर कमाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । ‘अवतार ३’ रिलिज हुन केही दिन बाँकी रहँदा प्रतिष्ठित अमेरिकी आर्थिक पत्रिका फोर्ब्सले हलिउडका महान निर्देशक जेम्स क्यामरुनलाई अर्बपतिको रुपमा घोषणा गरेको छ ।
यो सिक्वेल क्यामरुनको ब्लकबस्टर ‘अवतार’ फ्रान्चाइजीको तेस्रो फिल्म हो, जसमा सन् २००९ को “अवतार’ (२.९ बिलियन डलरको साथ सबै समयको सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म) र सन् २०२२ को “अवतार : द वे अफ वाटर’ (२.३ बिलियन डलरको साथ सर्वकालिन तेस्रो सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म) समावेश छन् ।
फोर्ब्सका अनुसार, सन् १९८० को दशकमा ‘द टर्मिनेटर’ र ’एलियन्स’ बाट सुरु भएर ‘टाइटानिक’ र पहिलो दुई ‘अवतार’ फिल्मसम्म क्यामरुनको साम्राज्य फैलिएको छ ।
क्यामरुनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा सामूहिक रूपमा लगभग ९ बिलियन अमेरिकी डलर कमाएका छन्, र ती कमाईमा उनको हिस्सा फोर्ब्सको अनुमानित व्यक्तिगत कुल सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा हो जुन अब १.१ बिलियन डलर छ ।
यसअघि जर्ज लुकास, स्टीवन स्पिलबर्ग, पिटर ज्याक्सन र टायलर पेरी अर्बपतिको सूचीमा सामेल छन् ।
फोर्ब्सले लेखेको छ, ‘क्यामरुनले ‘अवतार : फायर एण्ड एश’ बाट कम्तिमा २०० मिलियन डलर (कर र पारिश्रमिक अघि) कमाउनेछन्, मानौं यो फिल्मले बक्स अफिसको उच्च अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्यो भने ।’
‘अवतार फायर एण्ड एश’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4