+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

टाइटानिक, अवतार निर्देशक जेम्स क्यामरुन अर्बपतिको सूचीमा

क्यामरुनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा सामूहिक रूपमा लगभग ९ बिलियन अमेरिकी डलर कमाएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १ गते १५:५३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • फोर्ब्सले हलिउड निर्देशक जेम्स क्यामरुनलाई अर्बपतिको रुपमा घोषणा गरेको छ।
  • क्यामरुनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा लगभग ९ अर्ब अमेरिकी डलर कमाएका छन्।
  • उनले नयाँ फिल्म 'अवतार : फायर एण्ड एश' बाट कम्तिमा २०० मिलियन डलर कमाउने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । ‘अवतार ३’ रिलिज हुन केही दिन बाँकी रहँदा प्रतिष्ठित अमेरिकी आर्थिक पत्रिका फोर्ब्सले हलिउडका महान निर्देशक जेम्स क्यामरुनलाई अर्बपतिको रुपमा घोषणा गरेको छ ।

यो सिक्वेल क्यामरुनको ब्लकबस्टर ‘अवतार’ फ्रान्चाइजीको तेस्रो फिल्म हो, जसमा सन् २००९ को “अवतार’ (२.९ बिलियन डलरको साथ सबै समयको सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म) र सन् २०२२ को “अवतार : द वे अफ वाटर’ (२.३ बिलियन डलरको साथ सर्वकालिन तेस्रो सबैभन्दा धेरै कमाउने फिल्म) समावेश छन् ।

फोर्ब्सका अनुसार, सन् १९८० को दशकमा ‘द टर्मिनेटर’ र ’एलियन्स’ बाट सुरु भएर ‘टाइटानिक’ र पहिलो दुई ‘अवतार’ फिल्मसम्म क्यामरुनको साम्राज्य फैलिएको छ ।

क्यामरुनका फिल्मले विश्वव्यापी बक्सअफिसमा सामूहिक रूपमा लगभग ९ बिलियन अमेरिकी डलर कमाएका छन्, र ती कमाईमा उनको हिस्सा फोर्ब्सको अनुमानित व्यक्तिगत कुल सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा हो जुन अब १.१ बिलियन डलर छ ।

यसअघि जर्ज लुकास, स्टीवन स्पिलबर्ग, पिटर ज्याक्सन र टायलर पेरी अर्बपतिको सूचीमा सामेल छन् ।

फोर्ब्सले लेखेको छ, ‘क्यामरुनले ‘अवतार : फायर एण्ड एश’ बाट कम्तिमा २०० मिलियन डलर (कर र पारिश्रमिक अघि) कमाउनेछन्, मानौं यो फिल्मले बक्स अफिसको उच्च अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्यो भने ।’

‘अवतार फायर एण्ड एश’ शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।

जेम्स क्यामरुन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories
हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

हिटर प्रयोग गर्दा कस्तो सावधानी अपनाउने ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित