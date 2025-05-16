+
+
जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई सरकारले नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने

स्वदेशमा काम गर्न सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा घाइते भएका र मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान राज्यले सहजीकरण गर्ने भएको हो ।

कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८२ पुष २ गते १७:३६
  • सरकारले २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ।
  • श्रम मन्त्रालयले घाइते र मृतकका परिवारलाई आन्तरिक रोजगारीका लागि सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ।
  • मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई नि:शुल्क पठाउन र आन्तरिक रोजगारीमा जोड्न निर्देशन दिएका छन्।

२ पुस, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने जेनजी आन्दोलनका घाइते तथा मृतकका परिवारलाई नि:शुल्क पठाउने भएको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन क्रममा घाइते भएका र मृतकका परिवारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान राज्यले सहजीकरण गर्ने भएको हो ।

त्यस्तै स्वदेशमा काम गर्न चाहनेका हकमा सिपमूलक तालिम प्रदान गरिने छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले घाइते तथा मृतकका परिवारलाई आन्तरिक रोजगारीमा जोड्न आवश्यक पर्ने सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न लागेको हो ।

मन्त्रालयले व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान मार्फत उनीहरूलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्न लागेको हो । कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेको हकमा म्यानपावर व्यवसायीसँगको समन्वयमा नि:शुल्क पठाउने व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले जेनजी आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारलाई आन्तरिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सिपमूलक तालिम दिइने बताए । त्यसका लागि मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

नवनियुक्त श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले उनीहरूलाई आन्तरिक रोजगारीमा जोड्न आवश्यक पर्ने सिपमूलक तालिम दिने गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका दिए ।

त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई नि:शुल्क जाने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रीको निर्देशन अनुसार मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको हो ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ अध्यक्ष भुवन गुरुङ लगायत पदाधिकारीसँग समेत छलफल गरेका थिए । छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई नि:शुल्क पठाउन समन्वयन गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

सिपमूलक तालिम लिएकालाई स्वदेशमै काम गर्न खोजे सोही अनुसार गरिने र वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहेको खण्डमा संघसँगको समन्वयमा अघि बढ्ने गरी छलफल भएको थियो ।

छलफल क्रममा नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता संघले व्यक्त गरेको थियो ।

मन्त्रालयले यसका लागि जेनजी रोजगार सहजीकरण संयन्त्र निर्माण गर्ने भएको छ । प्रवक्ता घिमिरेले उक्त संयन्त्रले घाइते तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई मर्यादित र सुरक्षित आन्तरिक र वाह्य रोजगारी अवसर सुनिश्चत गरिने बताए ।

‘जेनजी आन्दोलनका घाइतेका परिवार र मृतकका परिवारलाई आन्तरिक रोजगारीका लागि आवश्यक पर्ने सिपमूलक तालिम दिने र त्यसलाई कसरी रोजगारीसँग, आन्तरिक रोजगारीसँग जोड्ने भन्नेमा मन्त्रालयले वर्कआउट सुरु गरेको छ, मन्त्रीज्यूको निर्देशन अनुसार सुरु गरिएको हो,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

तालिम लिएकामध्ये कोही वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहे संघ लगायत संस्थासँग समन्वय गरेर नि:शुल्क पठाइने उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका हकमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय मार्फत तालिम दिने गरिएको छ । साथै, विभिन्न संघसंस्था मार्फत समेत तालिम प्रदान गर्ने गरिएको छ ।

प्रतिष्ठान, सीटीईभीटी लगायत सरकारी निकायबाट आन्तरिक रोजगारीका लागि सिपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएका छन् ।

घाइतेका परिवार र मृतकका परिवारसँगको समन्वय, छलफल र परामर्शमा उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने तालिम प्रदान गरिने प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘बजारमा बिक्री हुने खालको तालिम दिइसकेपछि, आन्तरिक रोजगारीका लागि पनि पहल गर्ने र वाह्यतर्फ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ लगायतसँग समन्वय गरेर इथिकल रिक्रुटमेन्ट मार्फत नि:शुल्क पठाउने भन्ने छ,’ घिमिरेले भन, ‘मन्त्रालयमा आन्तरिक सहजीकरण सेल बनाउन गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।’

जेनजी आन्दोलन क्रममा करिब २ हजार ५ सय घाइते भएका थिए भने ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । सरकारले जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन मान्यता दिएको थियो । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच १० बुँदे सहमति भएको थियो ।

सहमति अनुसार सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहिद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, नि:शुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था सुनिश्चित गरिने सहमति भएको थियो ।

घाइते तथा मृतकका परिवार जेनजी आन्दोलन नि:शुल्क वैदेशिक रोजगारी
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

एमाले महाधिवेशन : अहिलेसम्म खस्यो ११ सय मत

हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गर्दै ढाकामा भारतविरुद्ध प्रदर्शन

आगामी बजेटको तयारी सुरु, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग आयोजना माग

महिला क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट ६ खेलाडी बाहिरिए

उनेपा रुपन्देही संयोजकमा उस्मान अली

मधेश सरकार मातहतका कार्यालयमा छड्के निरीक्षण, ७२ कर्मचारी कारबाहीमा

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

