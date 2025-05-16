एमाले महासचिवको आह्वान : अब ५ घण्टामा मतदान सकिन्छ, कोही नछुटौँ

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बुधबार बिहान सवा ९ बजेबाट काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मतदान सुरु भएको छ।
- महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार १६५४ मत खसिसकेको छ र पाँच घण्टामा सबै प्रतिनिधिले मतदान सक्नेछन्।
- एमालेमा नयाँ नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन्।
३ पुस काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा बुधबार बिहानदेखि मतदान जारी छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा बुधबार बिहान सवा ९ बजेबाट मतदान सुरु भएको हो । महासचिव तथा महासचिवकै उम्मेदवार शंकर पोखरेलका अनुसार एक हजार ६ सय ५४ मत खसिसकेको छ ।
उनका अनुसार अब ५ घण्टामा सबै प्रतिनिधिले मतदान गरिसक्नेछन् ।
‘१६५४ मत खसेको छ । अब ५ घण्टामा मतदान सकिने छ,’ मध्यराति १२ः५० बजे पोखरेलले भनेका छन्, ‘मतदान गर्नबाट कोही पनि नछुटौँ । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई समृद्द बनाऔँ ।’
एमालेमा नयाँ नेतृत्वका लागि केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् ।
