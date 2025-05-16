एमाले मतदान अपडेट : साढे ८ बजेसम्म खस्यो १२ सय मत

२ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको महाधिवेशन अन्तर्गत भइरहेको मतदानमा १२ सय मत खसेको छ ।
काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मतदान जारी छ । साँझ साढे ८ बजेसम्ममा १२ सय मतदान भएको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जानकारी गराएको छ ।
आयोगका अनुसार, बिहान करिब साढे ९ बजेबाट मतदान सुरु भएको थियो ।
मतदान केन्द्र प्रवेशको समय पनि थप गरिएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले यसअघि साँझ ८ बजेसम्मका लागि तय भएको समय थप गरेर राति १० बजेसम्मका लागि मतदानको समय तोकिएको हो ।
एमालेको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार साँझ ५ बजेसम्म मतदान गर्ने भनिएको थियो ।
मतदानको प्रक्रिया सुरु समयमै नहुँदा, मतदानका लागि विद्युतीय मेसिनमा पदाधिकारी अभ्यस्त नहुँदा समय सारिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि केपी ओली र ईश्वर पोखरेल प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4