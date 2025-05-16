एमाले मतदान अपडेट : राति १२ बजेसम्म मतदानस्थल प्रवेश गर्न पाइने

पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको जारी मतदानमा प्रतिनिधिहरूलाई मतदानस्थलमा प्रवेश गर्ने समय फेरि बढाइएको छ ।
यसअघि साँझ ८ बजेसम्म प्रवेश गर्न दिइएको अनुमतिको समय बढाएर १० बजेसम्मका लागि पुर्याइएको थियो । महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार, अब राति १२ बजेसम्म प्रतिनिधिहरू मतदानस्थलमा प्रवेश गर्न पाउनेछन् ।
केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले दिएको पछिल्लो जानकारी अनुसार, १२ सय मत खसिसकेको छ ।
मतदानस्थलमा प्रवेश गरेका प्रतिनिधिहरू भने नाचगान तथा गफगाफमा व्यस्त छन् ।
प्रतिनिधिहरू ‘होल्ड’ गर्न बसेको ठाउँमा आराम गरिरहेका भेटिन्छन् । केही समूह–समूहमा बसेर नयाँ नेतृत्व र पार्टी राजनीतिबारे गफिएका देखिन्छन् ।
