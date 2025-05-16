एमाले निर्वाचन : ‘नो भोट’को सदुपयोग भन्दै उम्मेदवारले नै हालेनन् भोट

३ पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनअन्तर्गत बुधबार भएको मतदानमा ३६ जना प्रतिनिधिले मतदान गरेनन् ।
नयाँ नेतृत्व चयनका लागि २२६३ प्रतिनिधिमध्ये २२२७ जनाले मतदान गरेका छन् । ३६ जना भने विभिन्न कारणले मतदानमा सहभागी भएनन् । यतिसम्मकी एक जना उम्मेदवारले नै मतदान गरेनन् ।
केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार राजेन्द्र अर्यालले आफैंलाई भोट हालेनन् । गुल्मीका अर्यालले ‘नो भोटको सदुपयोग’ भन्दै मतदान नगरेको बताएका छन् ।
अर्याल प्रेस चौतारीका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् । अर्याल खुला केन्द्रीय सदस्यको १२८ नम्बरमा रहेका छन् ।
