+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

एमालेको प्रारम्भिक मत परिणाम : पदाधिकारीमा कसले कति मत पाए ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १०:५२

काठमाडौं । नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनको मतगणना जारी छ । प्रारम्भिक मतगणनामा अध्यक्ष सहित पदाधिकारीमा केपी शर्मा ओली पक्षका उम्मेदवार नै अगाडि देखिन्छन् ।

महासचिव पदमा शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेको टक्कर छ ।

यस्तो छ प्रारम्भिक मत परिणाम–

अध्यक्ष

केपी शर्मा ओली : १५६

ईश्वर पोखरेल : ६७

उपाध्यक्ष

विष्णु प्रसाद पौडेल : १७३

पृथ्वीसुब्बा गुरुङ : १७१

रामबहादुर थापा बादल : १५३

गोकर्ण राज विष्ट : १३३

रघु जी पन्त : १२३

गुरु प्रसाद बराल : १०९

विन्दा पाण्डे : ९८

पर्शुराम मेघि गुरुङ्ग : ४७

टकं प्रसाद कार्की  : ४३

अरुण नेपाल : ३८

भिम प्रसाद आचार्य : २७

महासचिव

शंकर पोख्रेल : ११५

सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे :१०८

उपमहासचिव

लेखराज भट्ट : १४७

योगेश भट्टराई : १४०

रघुविर महासेठ : १२६

विष्णु प्रसाद रिमाल : १०५

आनन्द प्रसाद पोख्रेल : ७१

वैजनाथ चौधरी : ५४

राजेन्द्र प्रसाद गौतम : २६

सचिव

पद्मा कुमारी अर्याल : १५२

महेश बस्नेत : १५०

छविलाल विश्वकर्मा : १४५

शेरधन राई : १४१

हिक्मत कुमार कार्की : १३८

खगराज अधिकारी : १३२

राजन भट्टराई : ११३

यामलाल कँडेल : १२८

भानुभक्त ढकाल : १०७

गोकुल प्रसाद बास्कोटा : १०४

कर्णबहादुर थापा : ९३

ठाकुर प्रसाद गैरे : ९३

रचना खड्का : ८३

विनोद प्रसाद ढकाल  : ८२

अग्नि प्रसाद खरेल : ७७

लाल बाबु पण्डित : ७३

कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ : ५९

पुरुषोत्तम पौडेल : ५९

पेम्वा लामा : ५०

इन्द्रलाल सापकोटा : ४१

यो समाचार अपडेट हुने क्रममा छ‍‍‍

एमाले मतगणना
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको चेतावनी

प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे आन्दोलन गर्ने राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघको चेतावनी
सरकार पुन:निर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल : अर्थमन्त्री खनाल

सरकार पुन:निर्माणको बाटोमा आशा जगाउन सफल : अर्थमन्त्री खनाल
पोखरास्थित ब्लड बैंकलाई कोइकाद्वारा अत्याधुनिक उपकरण हस्तान्तरण

पोखरास्थित ब्लड बैंकलाई कोइकाद्वारा अत्याधुनिक उपकरण हस्तान्तरण
जेनजी घटना : तत्कालीन आईजीपी खापुङको बयान जारी

जेनजी घटना : तत्कालीन आईजीपी खापुङको बयान जारी
एमाले अध्यक्षको मत अपडेट : ओली ३३३, पोखरेल ११०

एमाले अध्यक्षको मत अपडेट : ओली ३३३, पोखरेल ११०
दोस्रो मेयर कप हाप्किडो च्याम्पियनसिपको उपाधि युनिटी डोजाङलाई

दोस्रो मेयर कप हाप्किडो च्याम्पियनसिपको उपाधि युनिटी डोजाङलाई

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories
छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

छिनमै गरेको कुरा बिर्सिने समस्या ‘ब्रेन फग’ के हो ?

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित