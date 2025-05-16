नुवाकोट कारागारको ब्लकलाई बाल सुधार गृह बनाउने सरकारको निर्णय

३ पुस, काठमाडौं । सरकारले नुवाकोटको बिदुरमा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
विभिन्न बालसुधार गृहमा रहेका र अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका किशोरहरूलाई त्यहाँ राखिनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रीय कारागारको खाली भएको एउटा ब्लकलाई मात्रै बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
